Se rafraîchir...avec un jus de cornichons

L’attaquant des Devils du New Jersey Blake Coleman a trouvé une façon assez inusitée pour s’hydrater lors du match de samedi face à l’Avalanche du Colorado.

Alors que Coleman se trouvait au banc des punitions, son coéquipier Brian Gibbons lui a apporté un pot de cornichons. Coleman en a profité pour boire le jus de cornichons alors qu’il purgeait sa pénalité.

La photo de Coleman buvant le jus a fait le tour des médias sociaux.

#NJDevils forward Blake Coleman just casually drinking out of a pickle jar in the penalty box. pic.twitter.com/JkU6uIJpJN