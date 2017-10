Pékin: Rafael Nadal remporte son 75e titre

L'Espagnol Rafael Nadal, no.1 mondial, a remporté dimanche à Pékin le 75e titre de sa carrière en en surclassant l'Australien Nick Kyrgios, 19e mondial, 6-2, 6-1 en à peine plus d'une heure et demie.

Titré aux Internationaux des États-Unis en septembre, après avoir déjà gagné Roland-Garros en juin, le Majorquin s'adjuge son 6e titre de la saison et creuse l'écart au classement ATP, en prenant par la même occasion sa revanche contre Kyrgios, 22 ans, dernier joueur à l'avoir battu sur le circuit, en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati, en août.

«On est à 2-2 (dans nos confrontations) et il va certainement avoir des envies de revanche après le dernier match que nous avons joué», avait prévenu Kyrgios en conférence de presse samedi, se rappelant de sa victoire sur le Majorquin en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati, en août (6-2, 7-5).

L'Australien de 22 ans ne croyait pas si bien dire... Surmotivé dès les premiers points, Nadal n'en aura fait qu'une bouchée, sa régularité prenant le pas sur les trop rares fulgurances du jeune prodige.

Titré à l'US Open en septembre, après avoir déjà gagné Roland-Garros en juin, Nadal s'adjuge son 6e titre de la saison et creuse l'écart au classement ATP. Il s'était déjà imposé à Pékin en 2005, avant d'y gagner les JO trois ans plus tard.

«En 2005, je ne pensais pas que je jouerai encore en 2017, mais alors gagner le tournoi douze ans plus tard, encore moins! Je suis vraiment heureux avec ce titre», a-t-il savouré.

Le no.1 mondial en est actuellement à 12 succès de rang, et comptera lundi plus de 2.300 points d'avance sur son dauphin au classement, le Suisse Roger Federer.

De quoi en faire, sans nul doute, l'immense favori du Masters 1000 de Shanghaï, qui débutait dimanche, voire déjà pour le Masters de Londres (12-19 novembre) - qu'il n'a jamais gagné -, tant il domine la seconde partie de saison.

Dominateur, Nadal l'a été dimanche, aussi bien au service (près de 70% de premières balles, et aucun break concédé) qu'au retour (12 balles de bris procurées).

Serrée pendant vingt minutes, la rencontre a subitement viré à la promenade de santé lorsque Kyrgios, ulcéré par une erreur d'arbitrage à 2-2, laissait filer sa mise en jeu et sortait complètement du match.

Coupable de 35 fautes directes, l'Australien est retombé dans ses travers, faisant voler sa raquette à plusieurs reprises, secouant la tête de dépit entre les points malgré certaines frappes fantastiques, et offrant même le premier set à l'Espagnol sur deux double fautes consécutives.

Étincelant pour serrer le jeu dans un début de seconde manche tendu où Kyrgios semblait se reconcentrer, «Rafa» a ensuite déroulé pour s'imposer.

Encore Goffin

Le Belge David Goffin, 11e mondial, a remporté dimanche à Tokyo son deuxième titre en deux semaines en dominant en finale le Français Adrian Mannarino (31e), 6-3, 7-5, prenant une belle option sur une qualification pour le Championnat de fin de saison de Londres.

À 26 ans, le Belge remporte le quatrième titre de sa carrière, le second cette saison en quatre finales après son succès la semaine dernière à Shenzen, et fera lundi son retour dans le Top 10 mondial (10e).

Avec une huitième place au classement de la saison, le Belge se positionne aussi idéalement pour décrocher un ticket pour le Championnat de fin de saison, réunissant du 12 au 19 novembre les huit meilleurs joueurs de l'année.

«C'est important pour moi de rester frais physiquement et mentalement avec potentiellement le Championnat de fin de saison à venir, puis la finale de la Coupe Davis avec la Belgique (contre la France fin novembre, NDLR), a déclaré Goffin. Je suis prêt à me battre et je veux continuer à gagner.»

Dimanche sur le Central de Tokyo, le Belge s'est d'abord montré impérial au service - ne concédant que quatre points sur sa mise en jeu lors de la première manche -, et en totale possession de ses moyens physiques alors qu'il avait souffert du genou gauche et d'un doigt au début de sa semaine nippone.

Un départ diesel du Français de 29 ans a suffi au Belge pour vivre un premier acte tranquille (6-3), avant de voir, enfin, Mannarino se montrer un peu plus entreprenant.

Assez, du moins, pour prendre le service de Goffin à sa première occasion en milieu de seconde manche (4-2), mais pas suffisamment pour confirmer cet avantage.

Déjà finaliste l'an passé - battu par l'Australien Nick Kyrgios -, Goffin se reprenait en fin de set pour briser à 5-5 et s'éviter un incertain jeu décisif.

«En finale, c'est toujours difficile de maîtriser ses émotions, avant et pendant le match. J'ai seulement eu besoin d'un break au premier set, mais ensuite (Mannarino) est devenu plus agressif, plus solide dans les échanges (...) J'ai été heureux d'être capable de revenir à 5-5 puis de le breaker», a détaillé le Belge.

Au lendemain de la plus grosse performance de sa carrière - une victoire contre le Croate Marin Cilic, 5e mondial -, le Français cale pour la quatrième fois de sa carrière en finale, la seconde cette année après Antalya début juillet.