Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 7 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Colorado 1 – NEW JERSEY 4

New York (Rangers) 5 – TORONTO 8

Detroit 2 – OTTAWA 1 (tirs de barrage)

Tampa Bay 4 – FLORIDE 5

Buffalo 3 – NEW YORK (ISLANDERS) 6

Nashville 0 – PITTSBURGH 4

Montréal 1 – WASHINGTON 6 (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Minnesota 4 – CAROLINE 5 (tirs de barrage)

Dallas 2 – ST. LOUIS 4

Columbus 1 – CHICAGO 5

Las Vegas 2 – ARIZONA 1 (prolongation)

Winnipeg 3 – CALGARY 6

Los Angeles 4 – SAN JOSE 1

Ovechkin égale un record vieux d’un siècle

L’attaquant des Capitals Alexander Ovechkin a marqué quatre buts face aux Canadiens, dont trois en première période, pour réussir un deuxième tour du chapeau (le 19e de sa carrière) consécutif. Il est ainsi devenu le quatrième joueur de l’histoire, et le premier depuis la saison inaugurale de la LNH il y a un siècle, à réussir un tour du chapeau lors des deux premières parties de son équipe.

Il est également devenu le troisième joueur à réussir un tour du chapeau naturel lors de deux matchs consécutifs, selon Elias Sports. Richard Martin (Sabres, 1975) et Darryl Sittler (Maple Leafs, 1980) ont également réussi ce fait d’armes.

Ovechkin a maintenant marqué 565 buts depuis le début de sa carrière, au 22e rang de l’histoire de la LNH. Sur ces 565 buts, le Russe en a marqué 213 en avantage numérique, bon pour le 13e rang de l’histoire de la LNH.

Prouesses offensives des Hawks et des Leafs

Cinq joueurs différents ont marqué pour les Blackhawks dans un gain de 5-1 face aux Blue Jackets. En raison de leur gain de 10-1 face aux Penguins à leur premier match, les Hawks ont maintenant marqué 15 buts depuis le début de la saison, éclipsant le record d’organisation de 13.

De leur côté, les Maple Leafs ont peut-être perdu un avance de 5-1 face aux Rangers, mais l’ont tout de même emporté 8-5. En raison de leur victoire de 7-2 face aux Jets à leur premier match, les Maple Leafs ont également marqué 15 buts depuis le début de la saison; un record d’organisation.

Les Maple Leafs remportent un festival offensif - TVA Sports

Vegas invaincu

Nate Schmidt a marqué le but égalisateur à 1:12 de la fin de la 3e période et James Neal a trouvé le fond du filet en prolongation pour donner la victoire aux Golden Knights, 2-1, face aux Coyotes. Les Golden Knights sont devenus la première équipe d’expansion depuis 1967-1968 (Kings de Los Angeles et Seals de la Californie) à remporter leurs deux premiers matchs.

Rare exploit de Will Butcher

Le défenseur des Devils Will Butcher a amassé trois aides à son premier match dans la LNH pour aider les siens à triompher 4-1 face à l’Avalanche. Le récipiendaire du trophée Hobey-Baker en 2017 est devenu le premier joueur de l’organisation des Devils et le cinquième de la LNH depuis la saison 1967-1968 à réussir pareil fait d’armes.

Un but historique pour Nathan Walker

L’attaquant des Capitals Nathan Walker est devenu le premier joueur australien à jouer une partie dans la LNH. Il a d’ailleurs marqué un but en deuxième période face aux Canadiens.

Les Penguins blanchissent les Predators

Matt Murray a bloqué les 26 tirs dirigés vers lui pour aider les Penguins à triompher des Predators, 4-0. Il s’agit du troisième blanchissage consécutif de Murray face aux Preds puisqu’il avait réussi des jeux blancs face à la formation du Tennessee lors des cinquième et sixième parties de la dernière finale de la Coupe Stanley.

