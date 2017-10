Les Red Sox et les Yankees acculés au pied du mur

Les Red Sox de Boston et les Yankees de New York disputeront leur premier match à domicile dimanche, alors que les deux clubs tenteront de combler un retard de 0-2 dans leur série de sections de la Ligue américaine face aux Astros de Houston et aux Indians de Cleveland.

Les Yankees ont subi une défaite crève-cœur vendredi en s’inclinant par la marque de 9-8 en 13e manche. La formation du Bronx avait les devants 8-3 en sixième manche, mais alors que les sentiers étaient remplis, le joueur d’arrêt-court des Indians Francisco Lindor en a profité pour asséner un dur coup aux Yankees en frappant un grand chelem.

L’équipe new-yorkaise souhaite s’inspirer des Cubs de Chicago qui ont comblé un déficit de 1-3 face aux Indians lors de Série mondiale la saison dernière pour finalement l’emporter.

«Ils sont une bonne équipe et ce n’est pas pour rien qu’ils se sont rendus jusqu’au bout la dernière campagne, souligne le releveur des Yankees Dellin Betances au sujet des Indians. Nous devons imiter les Cubs et remporter les trois prochaines rencontres pour espérer gagner. Je crois en nos chances, affirme Betances.»

Les Yankees ont présenté le meilleur dossier à domicile de la Ligue américaine cette saison avec une fiche de 51-30.

Masahiro Tanaka (13-12) obtiendra le départ pour les Yankees face à Carlos Carrasco (18-6) pour les Indians.

Être dans le coup

Les Red Sox de Boston n’ont jamais été dans le coup face aux Astros de Houston, en s’inclinant lors des deux premiers matchs de leur série de division par la marque de 8-2.

La formation de Boston a déjà comblé un déficit de 0-2 face aux Indians en 1999, remportant le cinquième match grâce à six manches de relève sans accorder de coup sûr de la part de l’ancien des Expos de Montréal, Pedro Martinez.

Les joueurs des Red Sox croient que le retour devant leurs partisans pourrait leur être profitable.

«On espère que le fait de revenir jouer à domicile devant nos partisans nous donnera de l’énergie et nous ramènera dans la série, explique le joueur de deuxième but des Red Sox Dustin Pedroia. Nous devons nous concentrer un lancer à la fois et essayer de remporter les duels, autant en défensive qu’à l’attaque.»

Les Red Sox enverront au monticule Doug Fister (5-9), tandis que les Astros feront confiance à Brad Peacock (13-2).