Les Red Sox demeurent en vie

Le joueur recrue des Red Sox Rafael Devers a frappé une longue balle bonne pour deux points lors de la troisième manche pour permettre à sa formation de l’emporter 10-3 face aux Astros de Houston, dimanche au Fenway Park, et de demeurer en vie dans la série de division de la Ligue américaine.

La rencontre s’était bien mal amorcée pour les favoris locaux alors que les visiteurs ont pris l’avance 1-0 après seulement les deux premiers frappeurs du match. Le quatrième frappeur a par la suite profité de la présence de Josh Reddick pour expédier la balle par-dessus le champ centre. Les Astros avaient ainsi pris les devants 3-0.

Les Sox ont inscrit un point lors de la deuxième manche grâce à un simple du receveur Sandy Leon. Le point tournant de la rencontre aura été en troisième manche, alors que le joueur de troisième but de Boston Rafael Devers a cogné solidement la balle de Francisco Liriano au champ droit, produisant deux points et donnant pour la première fois du match l’avance à la formation de Boston.

Les gros canons se réveillent

Les frappeurs de puissance des Red Sox ont profité de la septième manche pour inscrire six autres points. Le frappeur désigné Hanley Ramirez a ouvert le bal avec un solide double qui a produit deux points. Devers, encore lui a enchaîné avec un simple pour permettre à Mitch Moreland de croiser le marbre.

Le voltigeur de centre Jackie Bradley fils a conclu cette manche payante pour les Red Sox en cognant un circuit bon pour trois points.

Ramirez a terminé la partie avec une fiche de quatre en quatre et trois points produits.

Le partant de Boston Doug Fister n’a œuvré que durant une manche et un tiers, permettant quatre coups sûrs et trois points mérités. C’est finalement le releveur Joe Kelly (1-0) qui s’est mérité la victoire, allouant que deux coups sûrs en une manche et deux tiers de travail.

Brad Peacock a amorcé le match pour les Astros, allouant six coups sûrs et trois points mérités en deux manches et deux tiers. L’ancien des Blue Jays de Toronto, Liriano (0-1) est venu en relève et s’est vu attribuer la défaite en accordant deux coups sûrs et un point mérité en seulement un tiers de manche.

La rencontre numéro quatre aura lieu lundi après-midi, à Boston.