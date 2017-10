Les 49ers chassent le vice-président des États-Unis

Le vice-président des États-Unis Mike Pence a quitté la rencontre opposant les Colts aux 49ers de San Francisco, dimanche à Indianapolis, après que 20 membres du club visiteur se soient agenouillés pendant l’hymne national.

Le numéro 2 de la Maison-Blanche a réagi par l’entremise de Twitter.

«J’ai quitté le match des Colts aujourd’hui parce que le président Trump et moi ne pouvons honorer de notre présence des événements qui manquent de respect envers nos soldats, notre drapeau ou notre hymne national», a affirmé Pence.

«À un moment où tant d’Américains inspirent notre nation avec leur courage et leur résilience, nous devons, maintenant plus que jamais, nous réunir autour de notre drapeau et de tout ce qui nous unit. Bien que tous aient droit à leur opinion, je ne pense pas que notre demande aux joueurs de la NFL de respecter notre drapeau soit trop grande. Je me tiens debout aux côtés du président Trump, de nos soldats, et je resterai toujours debout pour notre drapeau et notre hymne national.»

Donald Trump avait lancé le débat au mois de septembre, appelant les propriétaires des équipes de la NFL à renvoyer les joueurs qui posaient le genou au sol durant l’hymne national américain.