La saison de J.J. Watt serait terminée

L’ailier défensif étoile des Texans de Houston, J.J. Watt, a dû quitter la rencontre face aux Chiefs après s’être fracturé le tibia de la jambe gauche, dimanche.

La saison de l’athlète serait terminée, selon ce que rapporte Ian Rapoport (NFL Network).

Watt se dirigeait vers le quart-arrière Alex Smith mais a été stoppé dans sa route par un bloqueur avant de tomber au sol, lors de la première séquence défensive du match.

BREAKING: #Texans DL JJ Watt sustained a non-contact knee injury, that has been described as "more than an ACL tear" against #Chiefs. #NFL pic.twitter.com/yJszCtoRGj