La blessure de guerre de Ben Bishop

Le gardien des Stars Ben Bishop a dû quitter le match des siens, vendredi, après avoir reçu un tir en plein masque.

Le longiligne portier saignait abondamment après l’incident. On n’a pas vraiment eu de nouvelles de sa part jusqu’à dimanche, alors qu’il a publié une photo de sa blessure sur les médias sociaux.

«Une autre raison de ne pas bloquer des tirs avec votre visage», a-t-il également écrit.

Another reason not to make saves with your face! #duck �� pic.twitter.com/99ttEzZ5b4