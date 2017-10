James Neal joue encore les héros

L'attaquant James Neal a inscrit le but gagnant pour une deuxième soirée d'affilée pour permettre aux Golden Knights de Las Vegas de l'emporter 2-1 en prolongation face aux Coyotes de l'Arizona.

La formation du Nevada a ainsi remporté les deux premiers matchs de son histoire, ce qui n'avait pas été réalisé par une équipe d'expansion au cours des 50 dernières années.

