Andrea Pirlo se retirera à la fin de la saison

Le milieu de terrain du New York City FC Andrea Pirlo a annoncé qu’il prendra sa retraite au terme de la présente saison de MLS.

Le joueur de 38 ans, légende du soccer italien, évolue avec la formation new yorkaise depuis l’été 2015. Des ennuis physiques, ainsi qu’une baisse de son niveau de jeu ont fait en sorte qu’il n’a été utilisé que 15 fois depuis le début de la saison 2017 par l’entraîneur Patrick Vieira.

«Tu réalises que le temps est venu, a-t-il déclaré à la "Gazzetta dello Sport". Tous les jours, tu as un problème physique et tu ne peux pas t’entraîner comme tu le voudrais. À mon âge, c’est assez. Tu ne peux pas jouer éternellement, jusqu’à ce que tu aies 50 ans. Je ferai quelque chose d’autre.»

Pirlo entend s’occuper de sa famille une fois qu’il en aura fini avec le soccer. Il ne semble pas pressé d'amorcer une carrière d’entraîneur.

«Je ne sais pas encore, a-t-il laissé tomber. Je serai de retour en Italie dès décembre. Adjoint à Antonio Conte (à Chelsea)? Les gens disent des choses. J’ai certaines idées, mais je vais me donner du temps pour prendre une décision.»

«Avoir été un bon joueur ne signifie pas que tu peux être un bon entraîneur, a-t-il également souligné. Il faut être préparé, faire ses preuves. Il faut avoir l’étincelle.»

Une glorieuse carrière

Pirlo a pratiquement tout gagné dans un sport qui a fait de lui une célébrité planétaire. Formé à Brescia, club de sa ville natale, l’Italien est passé par l’Inter Milan avant d’aboutir chez le club rival, l’AC Milan, où il a finalement éclot à partir de 2001.

