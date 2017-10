Trois aides pour Will Butcher contre l'Avalanche

Le gardien de but des Devils du New Jersey Cory Schneider a repoussé 40 des 41 tirs dirigés vers lui pour aider son équipe à l’emporter par la marque de 4-1 face à l’Avalanche du Colorado, samedi à Newark.

Le tout premier choix du repêchage de 2017, Nico Hischier a disputé son premier match dans la Ligue nationale. L’ancien des Mooseheads de Halifax n’a récolté aucun point mais a tout de même décoché six tirs au but en 15 minutes de jeu.

Deux autres joueurs des Devils en étaient aussi à leur premier coup de patin dans la LNH. Jesper Bratt, choix de sixième tour (162e) en 2016 par le New Jersey a récolté un but et une mention d’aide. Le plus récent récipiendaire du trophée Hobey Baker, remis au meilleur joueur universitaire, le défenseur Will Butcher a amassé trois mentions d’aide.

L’arrière s’était joint aux Devils durant la saison morte en tant que joueur autonome.

Le seul but de l’Avalanche a été l’œuvre de Carl Soderberg. Le Québécois Jonathan Bernier a obtenu le départ pour la formation du Colorado. Le gardien de but a réalisé 35 arrêts.

Dans la victoire, les Devils ont subi la perte de l’attaquant Kyle Palmieri qui est entré en contact genou à genou avec le défenseur de l’Avalanche Erik Johnson.