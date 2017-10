Les débuts de Samuel Girard face aux Penguins?

Le jeune défenseur québécois Samuel Girard pourrait effectuer ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) samedi soir, alors que les Penguins accueilleront les Predators de Nashville, à Pittsburgh.

Pour l’occasion, P.K. Subban et les Predators tenteront de prendre leur revanche face aux Penguins, qui les avaient vaincus en six rencontres lors de la plus récente finale de la coupe Stanley.

Girard a pris part à l’entraînement matinal de la formation du Tennessee aux côtés de l’ancien du Canadien de Montréal Alexei Emelin.

L’arrière de 19 ans a été un choix de deuxième ronde (47e au total) au repêchage de 2016 par les Predators.

En 59 parties la saison dernière avec les Cataractes de Shawinigan, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l’arrière a amassé neuf buts et 66 mentions d’aide pour un total de 75 points.