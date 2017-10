Le top-25 de la LNH: Shea Weber, #19

L’émission Dave Morissette en direct présente son top 25 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), d’après un sondage auprès de leurs pairs.

Colosse de 6 pi 4 po et 230 lb, Shea Weber est l'un des défenseurs les plus robustes du circuit et, parole de Jonathan Toews, les attaquants détestent jouer contre lui. Le droitier mène les arrières de la LNH année après année pour les buts en avantage numérique grâce à son lancer frappé extrêmement lourd.

Shea Weber en bref