Le spectacle Jonathan Drouin

Dans sa chronique dans le Journal de Montréal, l’expert-hockey de la chaîne TVA Sports Michel Bergeron croit que le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, a réussi un coup de maître en faisant l’acquisition de l’attaquant québécois Jonathan Drouin.

«On peut critiquer Marc Bergevin comme on veut, mais pas de doute que l’acquisition de Jonathan Drouin est un véritable coup de génie de la part du directeur général du Canadien, a écrit Bergeron.

«Jeudi soir (NDLR : lors de la victoire de 3-2 du CH face aux Sabres de Buffalo), le 92 du Canadien a valu le billet d’entrée à lui seul. C’est le genre de joueurs qui incitera plus de gens à regarder les matchs à la télé. C’est un vendeur incroyable.

«Si on est en droit de se poser de sérieuses questions sur la brigade défensive de l’équipe, il ne fait plus aucun doute dans mon esprit que le Canadien possède une meilleure attaque que la saison dernière, et ce, malgré le départ d’Alexander Radulov.»

Complicité avec Pacioretty

Drouin et Max Pacioretty ont une complicité évidente sur la patinoire. Dès le premier match, la chimie était au rendez-vous, si ce n’est que pour la superbe remise de Drouin qui a permis à Pacioretty de marquer.

«Drouin change la donne complètement. Il est créatif, rapide, mais surtout, il joue avec instinct, a continué Bergeron. D’ailleurs, il ne le dira pas publiquement, mais Max Pacioretty doit être l’homme le plus heureux du monde à l’heure actuelle. Le capitaine du Canadien a joué avec tous les centres du CH depuis son arrivée avec l’équipe, et ce, sans dire un mot. Sans rien enlever à David Desharnais qui a été le meilleur centre à compléter Pacioretty avant cette saison, Drouin est dans une classe à part.

«Imaginez, Max Pacioretty marquait 30 buts et plus par saison sans réellement compter sur un centre numéro un.»

Yzerman, pourquoi?

Bergeron continu en se questionnant sur le raisonnement qui a poussé Yzerman à se départir de Drouin et ainsi acquérir les services du jeune défenseur russe Mikhail Sergachev.

«De l’autre côté, j’essaie de comprendre ce qui a motivé Steve Yzerman à se départir d’un joueur aussi talentueux que Drouin, a-t-il confié. Je sais, il y avait des considérations monétaires. Mais Tyler Johnson et Ondrej Palat, qui toucheront respectivement 5 et 5,3 M$ cette saison, sont-ils réellement des meilleurs joueurs que le nouveau centre numéro un du Canadien?

«Je comprends également que Jon Cooper ne semblait pas être le plus grand allié du Québécois. Mais imaginez l’avantage numérique du Lightning si, en plus de Steven Stamkos, Nikita Kucherov et Victor Hedman, l’équipe avait pu aligner Jonathan Drouin!

«Parce qu’après tout, Mikhail Sergachev semble bon, mais il n’y a absolument rien d’assuré dans son cas.»