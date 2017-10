Le Rouge et Or rend visite au Vert & Or

Le Rouge et Or de l’Université Laval rendra visite au Vert & Or de l’Université Sherbrooke, samedi après-midi.

Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports dès 14h.

Le Rouge et Or tentera de remporter une cinquième victoire à leur sixième match cette saison. Sa seule défaite est survenue contre les Carabins de l’Université de Montréal, 21-16, il y a près d’un mois.

De leur côté, le Vert & Or a triomphé pour une première fois la semaine dernière, grâce à un gain de 30-13 face aux Stingers de l’Université Concordia.

En ce moment, le Rouge et Or (4-1) est au deuxième rang du classement du RSEQ, derrière les Carabins de l’Université de Montréal (4-0). Ces derniers ont toutefois vu leur match face aux Stingers, samedi, être annulé en raison d’un virus de gastro-entérique qui a frappé les hommes de Danny Maciocia.