Deuxième gain en deux soirs pour le Rocket

Pour une deuxième soirée d’affilée, le Rocket de Laval a eu le dessus sur les Sénateurs de Belleville et l’a emporté par la marque de 6-2, samedi à la Place Bell.

Le Rocket tirait de l’arrière 1-0 après la première période. C’est le prolifique espoir des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot qui a inscrit le premier but des siens en avantage numérique.

Les Sénateurs auraient pu procéder au rappel du défenseur québécois samedi en raison de l’absence du capitaine Erik Karlsson mais l’équipe de la Capitale nationale a préféré rappeler l’arrière Ben Harpur.

Le club-école de Belleville a doublé son avance en deuxième période par l’entremise de Chris DiDomenico.

Le Rocket a répliqué avec trois buts en l’espace de six minutes grâce aux premiers filets de la campagne de Stefan Leblanc, Peter Holland et Markus Eiscenschmid. Les hommes de Sylvain Lefebvre ont retraité au vestiaire avec une avance d’un but après deux périodes.

Les favoris locaux ont inscrit trois autres buts en troisième période. Ce sont Nik Petti, Jeremy Grégoire et Holland, pour une deuxième fois, qui ont fait bouger les cordages.

Une complète domination

Le Rocket a décoché pas moins de 46 tirs en direction du gardien des Sénateurs, dont 19 seulement en première période. Le gardien partant, Danny Taylor a repoussé 36 des 41 tirs dirigés vers lui avant de céder sa place à Andrew Hammond. Hammond a pour sa part accordé un but en cinq lancers.

Le gardien du Rocket, Charlie Lindgren a réalisé 17 arrêts pour se mériter une deuxième victoire en autant de soirs.

Le défenseur de Laval Matt Taorminia disputait son 500e match professionnel de hockey, soit 441 dans la ligue américaine (AHL) et 59 dans la Ligue nationale.

Quatre joueurs du Rocket ont inscrit deux points dans la victoire, soit le centre Peter Holland et les attaquants Jeremy Grégoire et Niki Petti. L’autre est le défenseur Jakub Jerabek.

Jerabek en était à ses premiers coups de patin avec la filiale du Canadien, lui qui avait regardé la rencontre de vendredi sur la passerelle.

La prochaine rencontre du Rocket aura lieu vendredi le 13 octobre face aux Devils de Binghamton, à Laval.