Charles Hudon : le souvenir d'un défunt ami

La saison n’est vieille que de deux matchs et Charles Hudon vit déjà un rêve.

Il n’était pas question pour l’attaquant québécois de fixer un autre objectif que celui de percer la formation des Canadiens de Montréal. Il n’a pas volé sa place non plus, puisque ses performances ont été à la hauteur tout au long du calendrier préparatoire.

En fait, tout était dans sa préparation, certes, mais surtout l’attitude qu’il avait dès le premier jour du camp.

«Ma mentalité était différente en entrant à ce camp-ci. Je me suis dit, peu importe ce que les gens pensent, je m’en fous!», a-t-il raconté lors d’un entretien avec Louis Jean, à TVA Sports.

«Je ne voulais pas m’attarder au Rocket de Laval. Les gens me disaient ‘au moins, tu seras proche’. Moi, je disais ‘je ne pense pas que je serai là’! Mon but était d’être ici avec les Canadiens et j’ai tout fait pour que ça arrive.»

Un homme de famille

C’est bien connu, Charles Hudon est un homme de famille.

Lui-même père d’une fillette, il s’entoure constamment de ses proches, qui lui offrent à la fois le soutien et la motivation qu’il a besoin pour foncer.

Chaque fois qu’il marque un but, il fait aussi un signe de croix en pointant vers le ciel. Ce rite est en l’honneur d’un défunt ami, qui a perdu la vie après avoir été happé par un chauffard.

«Un de mes amis est mort quand j’avais 17 ans. Mes parents ont appelé Guillaume Asselin, qui était proche de moi. Mon père lui a dit ‘Charles va avoir une mauvaise nouvelle dans les prochaines secondes’», s'est-il remémoré.

«Ç’a été éprouvant d’apprendre ça. Sa mère m’a envoyé un texto ce matin. J’en avais presque les larmes aux yeux.»

«Chaque fois que je marque, je le remercie.»

Écoutez l’entretien complet avec Charles Hudon dans la vidéo, ci-dessus.