Bergevin doit-il utiliser maintenant ses huit millions?

Marc Bergevin doit-il utiliser maintenant son espace de huit millions sous le plafond salarial afin d'améliorer l'équipe?

La sagesse et la jeunesse ont débattu à ce sujet à l'émission Dave Morissette en direct.

À voir dans la vidéo ci-dessus!

Michel Bergergon croit qu'il est temps d'agir pour l'architecte des Canadiens.

«Il faut améliorer cette équipe, parce que 10 de ses 15 premiers matchs sont sur la route, fait valoir l'ancien entraîneur des Nordiques. On ne peut pas finir cette séquence avec une dizaine de défaites.»

Louis-Jean prône pour sa part la patience.

«Il faut être conscient que les autres équipes viennent d'assembler leur alignement. Si t'es intéressé à Matt Duchene, il est disponible. Si les Canadiens veulent dépenser, on a besoin d'un défenseur #2 pour aider l'équipe. Ça ne court pas les rues. Soyons patients, relaxons, respirons par le nez.

«Les huit millions vont devenir utiles plus tard. Là, on a dit qu'on avait une meilleure défensive que l'an dernier. C'est ce que le directeur général a dit. Soyons calmes et faisons confiance à l'entraîneur-chef.»