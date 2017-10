Les Golden Knights sont solidaires des habitants de Las Vegas.

Les joueurs arborent un message de soutien sur leur casque, où il est écrit «Vegas Strong».

We are #VegasBorn . We are #VegasStrong pic.twitter.com/khxSPFRzXi

We would like to thank @DallasStars for reciprocating. Very touching to feel this love from our @NHL family. #VegasStrong pic.twitter.com/vAxde0ZgvD