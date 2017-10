Un directeur général déchiré entre la passion et la raison

Kevin Cloutier devra prendre des décisions majeures au cours des prochains mois.

Au-delà de possibles transactions qui pourraient propulser les Tigres vers les grands honneurs, le directeur général se retrouvera à la croisée de son chemin professionnel lorsque la saison 2017-18 sera terminée.

Cloutier écoule la deuxième et dernière année de son contrat signé avec l’organisation des Bois-Francs. S’il a pu consacrer toutes ses énergies au hockey depuis son embauche par les Tigres, c’est grâce à l’obtention d’un congé sabbatique de 24 mois du Séminaire Saint-François (SSF), une école secondaire privée où ce quadragénaire occupe des fonctions d’employé de bureau.

«Le hockey, c’est ma passion et j’adore mon boulot à temps plein de directeur général. En revanche, mon emploi au SSF m’assure une sécurité d’emploi et un bon fonds de pension. J’ai eu quelques discussions avec les dirigeants des Tigres durant l’été et je suis en attente d’une offre», émet Kevin Cloutier.

Bouffeur de kilomètres

Avant de s’installer dans le plus grand bureau du Colisée Desjardins, Cloutier s’était fait la main pendant trois saisons au poste de directeur des opérations hockey de l’Océanic de Rimouski, aux côtés de Serge Beausoleil.

Malgré ses fonctions qui l’obligent à se rendre plusieurs jours par semaine à Victoriaville, ce père de deux enfants, dont la conjointe est propriétaire d’un salon d’esthétique sur la Rive-Sud de Québec, a conservé le domicile à L’Ancienne-Lorette.

«L’heure et quart de route entre Victo et la maison me permet de relaxer. J’en profite pour effectuer quelques appels téléphoniques et régler des dossiers. Une fois à la maison, je peux me concentrer sur ma famille.»

«Dans la LHJMQ, un directeur général a plus de souplesse dans son horaire qu’un entraîneur en chef, mais je tiens à être présent pour un minimum de deux entraînements des Tigres par semaine. J’assiste également à nos matchs et à plusieurs de nos rivaux. C’est essentiel pour bien connaître les joueurs des autres équipes», estime Cloutier, qui fréquente assidûment les amphithéâtres de la Ligue midget AAA, de décembre à mars «pour préparer adéquatement la séance de repêchage» en collaboration avec les recruteurs des Tigres.

«Enfin, j’ai d’autres tâches qui ne sont pas reliées au volet hockey.»