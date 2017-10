Soulagement pour Méthot

Les Golden Knights de Las Vegas feront leur entrée officielle dans la LNH vendredi soir, face aux Stars. Le défenseur franco-ontarien Marc Méthot a fait partie de l’équipe d’expansion pendant cinq jours et remercie le ciel d’avoir été échangé à Dallas.

Pour celui qui venait de disputer les cinq dernières saisons à Ottawa, la fin de juin s’est avérée un véritable choc. Pas inclus sur la liste de protection des Sénateurs, il a été choisi par les Golden Knights, avant que ceux-ci le refilent aux Stars. Toute une semaine pour celui qui ne demandait pas mieux que de poursuivre sa carrière à Ottawa et dont la conjointe originaire de l’endroit attend un bébé pour décembre !

«Ç’a été stressant un peu ! Après le repêchage d’expansion, ce n’était vraiment pas un moment facile pour moi. Après une belle saison et beaucoup de succès en séries, tu ne t’imagines pas devoir t’en aller. Au moins, je suis vraiment content de finalement me retrouver ici à Dallas avec une bonne équipe», a-t-il mentionné jeudi.

Jamais à Vegas

Aussi honnête que catégorique, Méthot se dit grandement soulagé de ne pas avoir à enfiler le chandail de Vegas pour le match inaugural, ce soir. «Je ne connais personne là et je ne veux pas en connaître non plus. C’est tout ! Je suis bien content d’être ici. Ça ne m’intéressait pas du tout d’aller là-bas. À 32 ans, je veux gagner des matchs. Je ne veux pas participer à la construction d’une équipe», a-t-il tranché.

«Il n’y avait pas vraiment d’intérêt pour moi en partant. Dans ce temps-là, je n’ai pas plus d’intérêt à y aller», a-t-il enchaîné.

Après une bonne discussion estivale avec le directeur général des Stars, Jim Nill, Méthot a retrouvé ses esprits et la bonne humeur règne depuis.

«Ça m’a amené une tranquillité d’esprit et on se sent de nouveau confortable. Pour moi, c’est un boni d’être ici... et la température aide aussi !»