Saison à racheter pour Ovechkin et les Caps

La température estivale qui régnait à Washington vendredi était certes plus propice au baseball alors que l’équipe locale, les Nationals, disputait en ville son premier match contre les Cubs de Chicago en séries éliminatoires.

Les Capitals, eux, effectueront leur rentrée à la maison, samedi soir, à l’occasion de la visite du Canadien.

La formation de Barry Trotz a bien entamé sa nouvelle saison en battant les Sénateurs à Ottawa par le pointage de 5-4 lors de sa rencontre inaugurale.

Une victoire acquise, comme le Canadien, en tirs de barrage et un match où Alex Ovechkin a fait flèche de tout bois en déjouant le gardien adverse à trois reprises en... troisième période.

Par sa performance étincelante, le capitaine des Capitals a voulu clairement démontrer que, malgré ses 32 ans, il avait encore le compas de l’œil.

Ovechkin, six fois gagnant du Trophée Maurice-Richard, accordé au meilleur marqueur de la LNH en saison régulière, a connu un parcours en dents de scie l’an dernier, où il a été limité à une récolte, mince dans son cas, de 33 buts, le deuxième plus bas total de sa carrière. Il avait inscrit 50 buts ou plus dans les trois saisons précédentes.

Jamais deux sans trois ?

Autant la vedette russe que les Capitals ont une saison à racheter. Si l’équipe a fini au premier rang de la division Métropolitaine l’an passé, elle a été éliminée prématurément par les Penguins de Pittsburgh.

C’était d’ailleurs la deuxième année consécutive que les Capitals s’avouaient vaincus au second tour des séries éliminatoires contre la formation qui devait, par la suite, remporter la coupe Stanley.

« Tout ce que l’on souhaite, a dit Ovechkin, c’est de ne pas subir le même sort trois fois de suite. Nous formons une bonne équipe qui a tous les atouts pour se rendre très loin. Une équipe redoutable à tous les points de vue. »

Il a peut-être raison, mais, offensivement, les Capitals devront notamment combler les pertes de Marcus Johansson et Justin Williams, partis respectivement au New Jersey et en Caroline. À deux, ils ont totalisé 48 buts et 58 passes, la saison dernière.

À la défense, les Capitals ont aussi perdu Karl Alzner qui, dans son nouvel uniforme du Canadien, affrontera samedi soir ses anciens coéquipiers. Embauché à titre de joueur autonome, le défenseur de 29 ans a disputé ses neuf premières saisons dans l’uniforme des Capitals.

Les Capitals, eux, comptent deux anciens porte-couleurs du Tricolore : Lars Eller et Devante Smith-Pelly.