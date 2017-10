Ovechkin demande une faveur à Alzner...

C'est le grand retour de Karl Alzner à Washington en vue du match de samedi entre les Canadiens de Montréal et les Capitals.

Le défenseur de 29 ans a passé les neuf premières saisons de sa carrière dans la capitale fédérale avant de parapher une entente de cinq ans avec le Tricolore cet été.

Après la victoire du CH à Buffalo, Alzner a acheminé un texto à son ancien capitaine, Alex Ovechkin, pour le féliciter de sa performance de trois buts face aux Sénateurs d'Ottawa.

Le Russe lui a répondu en le remerciant et le priant de ne pas bloquer ses lancers, samedi.

Karl Alzner said he texted Ovechkin an inside joke last night after his hat trick. Ovechkin laughed & later asked him not to block his shots