Publié aujourd'hui à 08h08

Mis à jouraujourd'hui à 08h11

Lorsque vous avez ouvert les yeux jeudi matin, démarré la cafetière et jeté un coup d’œil aux dernières nouvelles, vous avez probablement, comme moi, proféré un autre «Ah non!... pas encore ?!?!!».

Vous veniez de voir le titre «Raonic se retire de l’Omnium du Japon» et vous alliez découvrir quelle autre partie de son corps venait de le laisser tomber.

Je déteste l’écrire, mais je commence à me demander si le tennisman canadien n’est pas le joueur le plus malchanceux du circuit. Ou si on ne le décrira pas éventuellement comme «l’Homme de Porcelaine» de l’ATP.

Si j’utilise cette expression, c’est en opposition à celle qui est utilisée dans le sport professionnel lorsqu’il s’agit de désigner un athlète qui ne rate jamais (ou presque jamais) de rencontres en raison de blessures. On l’appelle «Iron Man» ou «Homme de Fer». Au hockey, tout joueur ayant dépassé le cap des 500 matchs consécutifs mérite ce surnom qui l’honore. Le plus connu reste Doug Jarvis, le roi incontesté, avec 964 rencontres de suite.

Clairement, Raonic ne méritera jamais ce surnom.

Bilan médical interminable

- Dès 2011, à Wimbledon, une malencontreuse chute sur l’herbe glissante lui a valu une blessure à la hanche et une opération pour régler ce problème.

- À la fin de 2014, une déchirure au quadriceps lui faisait rater le championnat de fin de saison.

- L’année suivante, c’était un nerf coincé au pied droit qui devait encore le mener à l’opération. Ces problèmes au pied ont entraîné une compensation qui devait l’affecter ailleurs, soit la hanche (encore) et le dos.

- À l’amorce de 2016, une déchirure d’un muscle abducteur en demi-finale des Internationaux d’Australie permet à Andy Murray de combler un déficit de 1-2 dans les manches et de l’emporter en cinq sets.

- Et en 2017, il s’est retiré de la finale à Delray Beach en raison d’une blessure à l’ischio-jambier. Puis, c’est une blessure à un poignet qui l’embête à la Coupe Rogers, entraînant une sortie rapide au premier tour et au forfait du US Open. Puis, cette blessure à un mollet à Tokyo s’ajoute à une liste aussi impressionnante que décourageante pour le grand Ontarien.

Ouffffff... essoufflant!

Trahi par son corps

Ce qui est triste, c’est que l’athlète est sérieux, dédié et travaillant. Il n’a négligé aucun détail pour s’améliorer au fil des années, quitte à changer régulièrement d’entraîneur. Qui plus est, il est passé de simple soldat à une seule arme, à combattant d’élite à l’arsenal fourni. Il a même ajouté un protecteur buccal à son équipement. C’est tout dire...

On ne sait pas encore quel tournant prendra la carrière de Milos Raonic. Exempt de problèmes physiques, pourra-t-il justifier son potentiel et, surtout, l’énorme investissement de temps qu’il aura mis à l’entraînement pour s’améliorer? Et remporter un tournoi du Grand Chelem ou même s’assoir sur le trône du numéro un mondial? Ou bien sa troisième place au classement de l’ATP restera-t-elle un court sommet dans une carrière qui risque de péricliter, faute de pouvoir éviter les blessures ne serait-ce qu’une seule saison complète?

Et alors, comme on le dit souvent en sports, on conclura que le plus coriace rival de sa carrière aura été ...son propre corps.