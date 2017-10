Les Maple Leafs acquièrent Calvin Pickard

Les Maple Leafs de Toronto ont acquis le gardien de but Calvin Pickard des Golden Knights de Las Vegas en retour de l’attaquant Tobias Lindberg et d’un choix de sixième tour au repêchage de 2018, vendredi.

Les Golden Knights avaient placé le portier de 25 ans au ballottage la veille. Il n'a pas été réclamé.

L’an passé, Pickard a conservé une fiche de 15-31-2 avec l’Avalanche du Colorado. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,98 et un taux d'efficacité de ,904.

De son côté, Lindberg a pris part à 44 matchs avec les Marlies de Toronto, la saison dernière. Il a amassé 16 points, dont six buts, avec 34 minutes de pénalité.

Le Suédois a disputé six matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il a récolté deux mentions d’aide.

