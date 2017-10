La saison démarre sur les chapeaux de roues!

Publié aujourd'hui à 12h53

La Ligue nationale de hockey promet d’en mettre plein la vue en cette année centenaire.

La 100e saison n’est vieille que de deux jours, mais déjà ça promet!

Le Tricolore

Le duel Canadiens-Sabres était un pur délice. Excitant, intense et beaucoup de chances de marquer. Philippe Danault a inscrit un gros but en désavantage numérique.

Jonathan Drouin a amorcé sa carrière montréalaise de la meilleure façon possible en donnant la victoire à son club.

Qu’est-ce qu’on ne peut demander mieux? Il aime la pression celui-là. Il aime quand on compte sur lui. Ce n’est pas une grosse prédiction, mais j’ai vraiment l’impression qu’il va accomplir de grande chose à Montréal.

Les amateurs veulent de l’attaque!

Il y a eu une abondance de buts les deux premiers jours de la saison tellement qu’on se croirait dans les bonnes années de Mike Bossy et les Islanders de New York!

C’est comme si les vedettes du circuit Bettman se sont passé le mot ou lancé un défi pour savoir qui peut être le plus spectaculaire.

Auston Matthews a parti le bal pour les Maple Leafs (les années de misère sont clairement derrière eux) avec un match de trois points et une victoire éclatante de 7-2. WOW!

Ensuite, le messie à Edmonton a monté la barre encore plus haute. Connor McDavid a remercié le propriétaire des Oilers pour la prolongation de contrat de 100 millions de dollars en marquant un tour du chapeau dans une victoire de 3-0 contre les Flames de Calgary. Après une saison de 100 points, quels nouveaux sommets atteindra-t-il?

McDavid s'échappe et marque! - TVA Sports

Le lendemain, Alexandre Le Grand avec 15 livres en moins, a démontré qu’il ne vise rien de moins que le plateau des 50 buts cette année. Les trois buts d’Ovechkin en troisième période ont permis aux Capitals de Washington de défaire les Sénateurs d’Ottawa.

Pendant ce temps, monsieur «showtime» Patrick Kane démontrait qu’il a retrouvé la forme d’il y a deux ans avec un but, quatre points et une passe comme bien peu sont capables de faire.

Une passe magique de Kane à Hartman, qui marque! - TVA Sports

Quant à Brandon Saad, je pense qu’il est heureux de rentrer au bercail avec 3 buts à son retour au United Center. Après un gain de 10-1, reste-t-il des buts dans le sac à buts?!

Les Surprises

Il n’y a rien de mieux dans le sport que l’imprévisibilité. Quelques équipes à qui on prédit une longue année ont déjà une victoire derrière la cravate; je parle des Red Wings et l’Avalanche. Parlez-en aux Penguins de Pittsburgh qui ont accordé 15 buts à leurs deux premiers matchs. Deux défaites bien évidemment. Détroit et Colorado connaîtront de longues saisons.

Les Penguins vont se replacer, j'en suis certain.

Les Québécois

Anthony Duclair a été rétrogradé aux Roadrunners de Tucson dans la ligue américaine à un certain moment l’an dernier. Il est de retour avec les Coyotes de l’Arizona et a marqué un but hier.

Bon début de saison également pour Anthony Mantha qui marqué le tout premier but dans l’histoire du Little Ceasars Arena à Détroit. L’ancien attaquant des Foreurs a obtenu trois points dans la victoire des Red Wings.