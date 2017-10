La double vie de Jérémie Capony

Publié aujourd'hui à 21h47

Gym Tristar, 12h30. C'est le premier entraînement de la journée de Jérémie Capony.

Pourtant, sa journée a commencé il y a six heures, à Verdun, sur un toit.

Capony (5-1) est combattant d'arts martiaux mixtes, mais aussi superviseur de chantier pour une compagnie de toitures. Heureusement, son employeur, Duro-toit, lui permet de concilier les deux.

Pas facile la vie de combattant. Imaginez la routine d’une double vie.

Un réveil à 5h du matin, des visites de chantiers, un entraînement au Tristar, un retour sur le chantier, puis un autre entraînement avec Richard Ho, son entraîneur privé. Sans compter les six repas par jour... Tout ça en jonglant avec son rôle de papa. Doux Jésus!

Le 14 octobre, à la Tohu, il en sera à un septième combat chez les professionnels dans le cadre du gala ACB 72. Selon le combattant de 30 ans, une victoire contre le puissant Jesse Ronson (17-8) pourrait lui permettre de se battre au Centre Bell d’ici la fin 2017 et possiblement lui ouvrir les portes de l’UFC. Ronson, classé no 1 au Canada chez les 155 lb, un combattant plus expérimenté que Capony, a notamment subi trois défaites consécutives en UFC en 2013 et 2014.

Si Ronson a eu sa chance dans la cour des grands, il n’a pas été en mesure de la saisir.

Après plus d’une quarantaine de combats amateurs, cinq victoires chez les pros, l’opportunité serait-elle déjà à portée de main pour Capony ?

Il continue d’y croire.

Un partenaire de combat, un entraînement, un repas, un chantier et un jour à la fois!