James Neal inscrit le premier but de l’histoire des Golden Knights

James Neal a inscrit le premier but de l’histoire des Golden Knights de Vegas lors du premier match de l’équipe d’expansion de la Ligue nationale de hockey, vendredi contre les Stars à Dallas.



Le but a créé l’égalité 1-1 en troisième période. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Neal a marqué un autre but dans cet engagement et les Golden Knights se sont finalement imposés... 2-1. Un but totalement incroyable de l'ancien attaquant des Predators de Nashville, des Penguins de Pittsburgh et aussi, ironiquement des Stars.

À genoux!