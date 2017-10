German Rubtsov peut enfin jouer

Les Saguenéens de Chicoutimi pourront enfin compter sur les services de leur attaquant German Rubtsov, vendredi soir dès 19 h 30, alors que les puissants Tigres de Victoriaville seront les visiteurs au Centre Georges-Vézina.

Le choix de première ronde des Flyers de Philadelphie s’entraînait avec l’équipe depuis mardi dernier et il n’attendait que sa libération internationale avant de pouvoir jouer un premier match avec les Saguenéens cette saison.

L’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, a appris la nouvelle jeudi matin via courriel et il était très heureux de revoir le Russe au sein de son alignement après une très longue attente.

«C’est un joueur offensif et l’un des meilleurs joueurs de la ligue. C’est sûr que ça va faire une différence dans notre équipe. Il va permettre à d’autres joueurs d’avoir un peu moins de couverture également. C’est un gros plus dans notre équipe», a lancé le pilote des Sags.

Nauss et Paradis sur la touche

Yanick Jean a d’ailleurs confirmé que les défenseurs Morgan Nauss et Joakim Paradis seront à l’écart du jeu pour une période de quatre à six semaines. Ils se joignent donc à une longue liste des blessés qui était déjà composée de Mathieu Desgagnés et de Zachary Lavigne.

Pour combler la perte de ses arrières, Yanick Jean a fait appel au défenseur Thomas Ferland du Blizzard du Séminaire St-François.