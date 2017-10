Des retrouvailles heureuses pour Pominville

Jason Botterill et Phil Housley cherchaient de bons vétérans pour entourer les jeunes Jack Eichel, Sam Reinhart et Rasmus Ristolainen. Ils ont rapatrié un visage bien connu à Buffalo en faisant l’acquisition de Jason Pominville.

Le 30 juin dernier, les Sabres ont acquis Pominville et le défenseur montréalais Marco Scandella du Wild du Minnesota en échange des attaquants Tyler Ennis et Marcus Foligno.

À quelques heures de son retour avec les Sabres, Pominville était un homme heureux.

«Je retombe dans mes vieilles pantoufles, a dit l’ailier de 34 ans. À mes deux premiers jours, je trouvais ça un peu bizarre. Mais je suis arrivé à Buffalo tôt, vers la fin du mois d’août. Quand j’ai fait le trajet pour venir à l’aréna, j’ai beaucoup de souvenirs qui ont défilé dans ma tête. Maintenant, on dirait que je ne suis jamais parti.

«J’ai joué quatre ans et demi au Minnesota, mais on dirait que les gens ne m’ont pas oublié à Buffalo, a-t-il enchaîné. Je me fais encore reconnaître. C’est assez spécial.»

À la droite d’Eichel

Housley a tout fait pour placer Pominville dans une situation gagnante en le plaçant à l’aile droite du premier trio aux côtés d’Eichel et d’Evander Kane.

«Je n’avais aucune idée des plans de l’équipe, a répondu le numéro 29. Je trouve ça bien d’amorcer l’année avec Eichel. Je jouerai aussi en supériorité numérique. Bref, ils veulent me donner un rôle offensif et j’aime ça. Je me suis toujours bien senti de cette façon. Mais j’ai assez d’expérience pour savoir que les trios changent toujours lors d’une saison. Je souhaite juste développer une complicité rapide avec Eichel.»

À son premier match pour son deuxième séjour avec les Sabres, le Québécois a tout fait pour gagner la confiance de Housley en marquant deux buts, dont un sur une passe magique d’Eichel.

Un bon vétéran

À 21 ans seulement, Sam Reinhart en sera à sa troisième saison complète avec les Sabres. Le deuxième choix au total au repêchage de 2014 écoutera les conseils d’un vieux routier comme Pominville.

«Jason apporte beaucoup d’expérience et il est respecté de ses coéquipiers, a dit Reinhart. Il a déjà gagné avec les Sabres, il sait ce qu’il faut pour y arriver. Il connaît aussi l’atmosphère d’une ville comme Buffalo.»

Pour Reinhart, il n’y a maintenant plus d’excuses. Les Sabres devront imiter les Oilers d’Edmonton et les Maple Leafs qui ont trouvé une façon de se replacer sur le droit chemin après des années misérables.

«Nous sommes une jeune équipe, mais nous avons aussi acquis de l’expérience au cours des dernières saisons. Je ne suis plus une recrue et c’est la même chose pour Jack. Nous sentons que notre temps est arrivé. Il faut gagner maintenant.»

«Il faut changer la culture de l’équipe, a renchéri Pominville. Nous devons maintenant gagner, c’est ça l’objectif.»

Un nouveau départ

Après 373 matchs et sept saisons avec le Wild, Scandella est fébrile à l’idée de vivre une nouvelle aventure avec les Sabres.

«J’ai vraiment aimé mon temps au Minnesota, a dit Scandella. Je faisais partie de cette organisation depuis neuf ans. Le Wild m’avait repêché en 2008. Je passe maintenant à un autre chapitre. Je suis heureux de me retrouver au sein d’une équipe jeune et talentueuse.»

«Il n’y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Les Sabres s’en vont dans la bonne direction. Ça fait plusieurs années qu’ils ne font pas les séries. C’est le temps d’y retourner.»