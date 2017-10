Coupe Davis: une formule sur deux jours testée

La Fédération internationale de tennis (ITF) va tester la formule des rencontres de Coupe Davis sur deux jours avec des matchs au meilleur des trois sets dans les divisions inférieures en 2018, a-t-elle annoncé vendredi dans un communiqué.

La mesure avait d'abord été proposée par le comité directeur de l'ITF pour l'élite (groupe mondial), mais son assemblée générale avait ensuite imposé le maintien de ces rencontres sur trois jours au meilleur des cinq sets.

La nouvelle formule, qui fait partie d'un plan visant à revitaliser la Coupe Davis, boudée ces dernières années par les meilleurs joueurs mondiaux, s'appliquera donc dès février aux groupes I et II (2e et 3e divisions).

Ce système est proche de celui de la Fed Cup (équivalent féminin), à la différence que le double, disputé le deuxième jour, sera le troisième match du week-end et non le cinquième et dernier.

Il a aussi été décidé de ne plus jouer le cinquième match si le troisième ou le quatrième a été décisif.

«Le comité directeur a jugé bon de tester la formule en deux jours au meilleur des trois sets (dans les divisions inférieures). Si l'essai est concluant, il pourra être envisagé de l'appliquer au groupe mondial après 2018», a dit le président de l'ITF, David Haggerty, dans le communiqué.

Par ailleurs, il a été décidé de porter le nombre de joueurs par équipe de quatre à cinq, dans toutes les divisions.