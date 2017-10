Bruny Surin ébloui par les gymnastes

Le médaillé d’or olympique Bruny Surin était un spectateur attentif lors du concours individuel multiple chez les hommes, jeudi soir au Stade olympique.

L’ancien sprinteur, auteur d’une marque personnelle de 9,84 secondes au 100 mètres, a été ébloui en assistant aux prouesses des meilleurs gymnastes de la planète.

«C’est la toute première fois que j’ai l’occasion d’assister sur place à une compétition internationale de gymnastique et je suis estomaqué de constater jusqu’à quel point ce sont des athlètes extraordinaires, a raconté Surin pendant le déroulement de la compétition. J’ai un énorme respect pour ces athlètes.

«Lorsque je regarde leurs routines, je me dis que je n’aurais jamais été en mesure d’exécuter de tels mouvements. J’avais beau être l’un des coureurs les plus rapides du monde, j’avais zéro flexibilité.

«La souplesse n’était pas mon point fort. C’est le jour et la nuit entre ces gymnastes et moi ! », a-t-il ajouté en riant, lui dont la conjointe, Bianelle Legros, agit comme directrice générale adjointe à ces Mondiaux de gymnastique artistique.

Surin a pris part aux Jeux olympiques de 1992, de 1996 et de 2000, mais il n’avait pas eu l’occasion d’assister aux épreuves de gymnastique.

«J’avais juste eu le temps d’être témoin de matchs de basket-ball et de soccer, a-t-il mentionné. Je suis heureux de voir à l’œuvre ces gymnastes. Ce sont de super athlètes. Et on a la chance de pouvoir applaudir leurs performances ici même, à Montréal.»

Surin, qui est aujourd’hui un homme d’affaires bien établi, ayant sa propre compagnie dans le monde de la mode, a eu l’honneur de participer à la cérémonie des médailles à la conclusion du concours individuel multiple.