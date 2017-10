Alex Harvey pourrait terminer sa carrière à Québec

Le retour des finales de la Coupe du monde de ski de fond à Québec, en 2019 et 2020, est à toutes fins pratiques assuré.

La décision de placer officiellement Québec au calendrier a été prise lors de la réunion technique d’automne de la Fédération internationale de ski qui se déroule à Zurich, en Suisse.

Même le Québécois Alex Harvey a réagi à ces derniers développements dans un communiqué transmis par la firme Gestev, entreprise québécoise à la tête de l’événement.

«Pour l’instant, mes plans sont d’être sur le circuit de la Coupe du monde jusqu’à la fin de la saison 2018-2019, a indiqué Harvey. Ce serait alors un honneur pour moi de terminer ma carrière à Québec. En fait, je ne pourrais pas imaginer un plus beau scénario.»

«Je me souviendrai très longtemps de mes résultats en mars dernier et des événements de 2012 (Sprint Québec) et 2016 (Ski Tour Canada) et de la fierté que l’équipe canadienne et moi avons éprouvée à skier devant les nôtres, a-t-il ajouté. C’est une chance unique que nous avons de pouvoir skier en Coupe du monde à la maison!»

Plus tôt cette année, au congrès de la Fédération internationale de ski, la firme Gestev semblait déjà avoir pris une sérieuse option sur les finales de la Coupe du monde de ski de fond de 2019 et 2020.

«C’est un pas de plus vers l’avant pour Québec qui figure maintenant officiellement aux calendriers pour deux ans, a maintenant commenté Pierre Mignerey, directeur de course à la FIS. Par contre, il est important de mentionner que les deux calendriers en entier doivent encore être approuvés par le Conseil de la FIS en novembre prochain.»

C’est du 22 au 24 mars 2019 que l’élite du ski de fond sera vraisemblablement de retour sur les plaines d’Abraham! Le programme de 2020 reste à être confirmé.