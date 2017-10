Votre guide complet pour les séries au baseball majeur

162 matchs pus tard, ils ne sont plus que huit équipes à pouvoir espérer mettre la main sur le titre de champion de la Série mondiale. Voici donc un portrait de chacune d'elle afin de vous aider à suivre le mieux possible le baseball d'octobre.

Indians de Cleveland

Les Indians n'ont pas gagné de championnat depuis 1948 et ils sont passés très près l'an dernier en perdant face aux Cubs lors du septième match. Ils ont le couteau entre les dents.

Joueurs à surveiller

Francisco Lindor : Considéré par plusieurs comme un candidat pour le titre de joueur le plus utile, il est la bougie d'allumage de cette équipe en attaque.

Jose Ramirez : Il a dominé le baseball majeur avec 56 doubles cette saison. Il a aussi frappé pour ,318. Sa présence au troisième rang des frappeurs, entre Lindor et Encarnacion n'a rien de rassurant pour les équipes adverses.

Edwin Encarnacion : Malgré un très lent départ dans sa nouvelle équipe, il a tout de même terminé la saison avec 38 longues balles et 107 points produits. Il est reconnu comme un joueur opportuniste qui frappe le gros coup sûr au bon moment.

Rotation

Trevor Bauer : Il va amorcer la première rencontre face aux Yankees. La raison est simple, il a une bien meilleure moyenne de points mérités à domicile (3,93) que n'importe où ailleurs (4,54).

Corey Kluber : Surprise de le voir lancer le deuxième match? Pas vraiment. Terry Francona pourra l'utiliser en cas de match #5 avec quatre jours de repos. Kluber devrait remporter le trophée Cy Young et les Yankees ne l'auront pas facile.

Carlos Carrasco : L'an dernier, Carrasco et Danny Salazar étaient blessés et les Indians sont tout de même parvenus à se rendre à la Série mondiale. Cette saison, Carrasco est là et devrait lancer le match #3 au Yankee Stadium. Tout comme Kluber, il a remporté 18 victoires cette saison.

Carte cachée

Andrew Miller : Il est plutôt rare que les partants franchissent la septième manche en séries. Les releveurs de son niveau sont donc d'une importance capitale pour les gérants. S'il est aussi solide que l'an dernier (3 points accordés en 19 manches), les Indians seront dangereux.

Yankees de New York

Ils ont démontré beaucoup de caractère dans leur match face aux Twins alors qu'ils tiraient de l'arrière 3-0 en début de première manche. Joe Girardi fait confiance à sa relève et il devrait largement l'utiliser face aux Indians.

Joueurs à surveiller

Aaron Judge : A-t-il vraiment besoin de présentation? Il a frappé un circuit lors du match éliminatoire face aux Twins. Il affrontera de bien meilleurs lanceurs, mais demeure terrifiant au bâton.

Brett Gardner : La bougie d'allumage des Yankees est au premier rang des marqueurs. Il a donné le ton face aux Twins et il a même frappé la longue balle. Il peut tout faire sur un terrain.

Didi Gregorius : Voilà un joueur plutôt méconnu avant de faire son arrivée dans le Bronx. Sa présence au quatrième rang des frappeurs en dit long sur la confiance que Joe Girardi a en lui. Il est très opportuniste et l'a prouvé face aux Twins avec un circuit de trois points en première manche pour ramener son équipe dans le match.

Rotation

Sonny Gray : Acquis à la date limite des transactions, il est venu ajouter de la stabilité à une rotation qui en avait bien besoin. Il a connu des hauts et des bas en septembre, mais il offre une chance à son équipe de gagner chaque fois qu'il est en action.

C.C. Sabathia : Sabathia obtient le départ pour la deuxième rencontre pour une raison bien simple. Sa moyenne de points mérités à l'étranger (3,18) est bien meilleure que celle de Tanaka (6,48).

Masahiro Tanaka : Justement, il sera là pour le premier match de la série au Yankee Stadium où il a conservé une moyenne de points mérités de 3,22. Il devrait être plus confortable.

Luis Severino : Il n'a vraiment pas été impressionnant lors du match éliminatoire contre les Twins. Il a lancé un tiers de manche et concédé trois points. Un petit congé mental nécessaire pour revenir en force.

Carte cachée

Aroldis Chapman : Est-ce qu'on peut vraiment cacher une balle rapide à plus de 103 mph? Par contre, si Chapman est aussi dominant qu'il l'a été avec les Cubs l'an dernier, les Indians devront espérer avoir les devants tôt dans le match pour ne pas avoir à l'affronter trop souvent.

Astros de Houston

Il s'agit de leur 11e présence en séries et ils n'ont jamais gagné la Série mondiale. Ils ont terminé la saison avec 101 victoires et ils sont dominants depuis le jour 1. Voyons voir s'ils tiendront le coup.

Joueurs à surveiller

Jose Altuve : L'homme à tout faire pour les Astros. Il peut frapper, il peut voler, il peut défendre. Les Red Sox auront fort à faire pour le garder hors d'état de nuire.

Carlos Correa : Il a raté une bonne partie de la saison en raison d'une blessure à un pouce. Par contre, il ne garde aucune séquelle puisqu'il a été nommé joueur de la semaine dans la Ligue Américaine pour la dernière semaine d'activité. Une bonne façon de se préparer pour les séries.

George Springer : Le premier frappeur du rôle offensif des Astros. Il a terminé au premier rang de l'équipe avec 34 circuits et sa moyenne de présence sur les buts se situe à ,367. Seul hic : cinq buts volés seulement cette saison.

Rotation

Justin Verlander : Acquis le 30 août dernier, Verlander a transformé sa saison. Il a terminé avec une fiche de 5-0 et une moyenne de points mérités de 1,05. Il sera le lanceur partant du match #1 face aux Red Sox. Il a toutefois une fiche de 0-3 en séries.

Dallas Keuchel : Le gaucher sera du deuxième match de la série. Il a une fiche de 2-0 et une moyenne de points mérités de 2,00 au mois d'octobre.

Colin McHugh : Il devrait être celui qui lancera le match #3. Toutefois, le gérant A.J. Hinch n'a pas pris de décision officielle encore. Charlie Morton et Brad Peacock sont aussi considérés. Lance McCullers devrait être utilisé en relève.

Carte cachée

Alex Bregman : Le joueur de trosième but des Astros est un peu moins connu que les Correa, Altuve, Springer, Reddick, Beltran, mais il est surtout tout aussi efficace. 17 buts volés avec 19 circuits, on peut le voir comme le Andrew Benintendi des Red Sox.

Red Sox de Boston

Ils ont remporté trois Séries mondiales au cours des 13 dernières saisons, mais malgré tout, les partisans en veulent encore. Ils ont remporté la division Est sans David Ortiz. Quel genre de parcours éliminatoire auront-ils cette fois?



Joueurs à surveiller

Rafael Devers : La jeune recrue de 20 ans a bien fait depuis son rappel en juillet afin de combler le problème au troisième but pour les Red Sox. Il a bien répondu avec une moyenne de ,284 et dix circuits, mais pourra-t-il supporter la pression des séries?

Mookie Betts : Il est le joueur clé pour les Red Sox. Il est le seul joueur à avoir réussi au moins 20 circuits, 20 buts volés, 100 points produits et 100 points marqués en une saison.

Andrew Benintendi : Une autre recrue qui devra augmenter son niveau de jeu. Il devrait frapper au deuxième rang derrière Dustin Pedroia. Il a frappé 20 circuits et volé 20 buts. Il peut faire le travail.

Rotation

Chris Sale : Il n'a pas besoin de présentation. Il a eu un dernier départ difficile face aux Jays, mais il sera prêt pour le premier match de la série face aux Astros. Il est une machine à retraits sur des prises (308 cette saison).

Drew Pomeranz : Il mérite amplement sa place comme partant du match #2. Il a connu toute une saison avec une fiche de 17-6, en plus d’afficher une moyenne de points mérités de 3,32.

Rick Porcello : Il devrait lancer le match #3. Par contre, on ne sera pas très patient avec lui. Après avoir remporté le trophée Cy Young en 2016, il a connu une saison très difficile (fiche de 11-17). Ce serait un bon moment de rebondir.

Carte cachée

David Price : Les Sox l'utilisent dans l'enclos des releveurs depuis son retour de la liste des blessés et disons qu'il a beaucoup de succès. En huit manches et deux tiers, il a uniquement concédé trois coups sûrs avec 13 retraits sur des prises.

Nationals de Washington

Quatrième participation aux séries au cours des six dernières saisons. Ils n'ont jamais passé la ronde des finales de division. Il est peut-être temps que ça change à Washington. Ils ont les outils pour travailler, du moins.

Joueurs à surveiller

Bryce Harper : Au moment de sa blessure au mois d'août, il était clairement le favori pour remporter le titre de joueur le plus utile. La direction des Nationals et ses partisans espèrent qu'il reprendra là où il avait laissé sinon les Nats ne veilleront pas tard.



Ryan Zimmerman : Quel retour cette saison! Après avoir frappé pour ,218 en 2016, Zimmerman a maintenu une moyenne de ,303. Il a dominé son équipe avec 36 circuits et 108 points produits. Il devra poursuivre sur sa lancée.

Anthony Rendon : Ça, c'est le joueur qui a eu un match de six en six avec trois circuits et 10 points produits en avril dernier. Il n'a pas vraiment ralenti cette saison et il a bien fait en l'absence de Harper. Il faudra que ça se poursuive.

Rotation

Max Scherzer : Chose certaine, il va lancer face aux Cubs, mais on ne sait pas quand. Il s'est blessé à une cuisse lors de son dernier départ de la saison et il a besoin d'un peu plus de temps avant de revoir de l’action. On peut prévoir qu'il devrait être là pour le match #3

Stephen Strasburg : C'est lui qui aura la chance de lancer durant le premier match face aux Cubs. Il n'a qu'un seul départ d'expérience en séries. Par contre, il a bien terminé la saison et se dit en pleine forme.

Gio Gonzalez : Il devrait jouer le deuxième match si Scherzer n'est pas en mesure de lancer. Il a perdu ses deux derniers départs de la saison et n'a pas franchi la cinquième manche. C'est un gros point d'interrogation.

Carte cachée

Daniel Murphy : Personne ne parle de lui, ou presque, mais il vient de conclure deux saisons consécutives avec une moyenne de plus de ,340. Sa constance fait de lui un incontournable.

Cubs de Chicago

Une deuxième Série mondiale consécutive? Pourquoi pas? Les Penguins ont réussi l'exploit au hockey. Bref, c'est encore quelque chose de possible de nos jours. Ils ont encore tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout.

Joueurs à surveiller

Kris Bryant : Joueur le plus utile à son équipe en 2016 et recrue de l'année en 2015, Bryant est le joueur clé de l'attaque des Cubs. Il a cinq circuits et 13 points produits en 99 présences au bâton en séries.

Anthony Rizzo : Une autre belle saison pour Rizzo avec 32 circuits et 109 points produits. L'attaque passe par lui et Bryant. Sa moyenne en séries de ,247 soulève un petit point d'interrogation.

Kyle Schwarber : Il a bien mal commencé la saison alors qu'il a été renvoyé dans les mineures, mais une fois de retour avec les Cubs, il s'est bien repris avec 17 circuits en 186 présences au bâton après le match des Étoiles.

Rotation

Jon Lester : Sans aucun doute le meilleur lanceur chez les Cubs. L'an dernier, son équipe a remporté quatre de ses cinq départs en séries. Il a une moyenne de points mérités de 2,63 en 133 manches en séries. Il a de l'expérience!

Kyle Hendricks : Il sera le lanceur partant des Cubs pour le match #1. Après une première moitié de saison difficile, le lanceur de 27 ans s'est repris après le match des Étoiles alors qu'il n'a pas concédé plus de trois points dans chacun de ses 13 départs. L'attaque des Nationals devra se surpasser.

Jake Arrieta : Ce sera lui lors du match #4 et Jose Quintana au match #3. Joe Maddon a décidé de lui donner un peu plus de temps pour se remettre d'une élongation musculaire à une cuisse. Il a une fiche de 4-2 en séries jusqu’ici durant sa carrière.

Carte cachée

Javier Baez : Voilà le genre de petites pestes que toutes les équipes aimeraient avoir. Non seulement il peut jouer au deuxième but ou à l'arrêt-court, mais il a de la puissance au bâton, il peut produire des points et il est rapide. Les Nationals ont intérêt à l'avoir à l'oeil.

Dodgers de Los Angeles

Meilleure fiche du baseball majeur avec 104 victoires. Les Dodgers pourront-ils retrouver leurs lettres de noblesse? Ils ont eu une séquence de 16 défaites en 17 matchs au mois de septembre. Pas la meilleure façon de s'amener en séries.

Joueurs à surveiller

Cody Bellinger : Il est la meilleure recrue dans la Ligue Nationale et il a transformé l'attaque des Dodgers cette saison. Il devra trouver le moyen de chasser rapidement les papillons afin de se mettre au travail. Il a frappé 39 circuits cette saison.

Justin Turner : Voilà un joueur important pour les Dodgers. Au cours de sa carrière, il a conservé une moyenne de ,357 en séries. Il sera la bougie d'allumage des Dodgers avec Corey Seager et les deux devront faire la différence.

Kelly Jansen : J'ai placé son nom ici car il est trop important pour les Dodgers. Fiche de 5-0 avec une moyenne de points mérités de 1,32 et, surtout, 41 sauvetages. Si les Dodgers peuvent atteindre la neuvième manche avec une avance, les Diamondbacks n'ont pas de chance.

Rotation

Clayton Kershaw : Aucune surprise de voir le meilleur lanceur du baseball majeur comme partant du match #1. Le hic : sa fiche de 4-7 et sa moyenne de points mérités de 4,77 en séries au cours de sa carrière.



Rich Hill : Il sera le partant des Dodgers pour le match #2. Il a été dominant en septembre avec seulement six points concédés en 29 manches de travail. Son point faible : il est plutôt vulnérable contre la longue balle.

Yu Darvish : Acquis à la date limite des transactions, Darvish sera la pièce maîtresse lors du match #3 en Arizona. Il pourrait s'agir du match pivot et difficile de demander mieux comme lanceur pour ce genre de duels importants.

Carte cachée

Yasiel Puig : Il est capable du meilleur comme du pire. Voilà la définition parfaite de carte cachée. Quel Puig va-t-il se présenter? Cela risque risque d'avoir une grosse influence sur la conclusion de cette série.

Diamondbacks de l'Arizona

Ils sont de retour en séries pour la première fois depuis 2011 et disons qu'ils ont réalisé toute une progression par rapport à l'an dernier, alors qu'ils avaient perdu 93 rencontres. Il ont aussi accordé près de 250 points de moins cette saison (890 vs 659). Ça explique leur retour en séries.

Joueurs à surveiller

Paul Goldschmidt : On a pu le voir lors du match éliminatoire face aux Rockies. Il est l'âme de l'attaque des D-Backs. Il a donné le ton à la rencontre et devra faire de même face aux Dodgers. Il est une menace constante au bâton.

Jake Lamb : Oui, il a frappé pour seulement ,207 après la pause du match des étoiles, mais face aux Rockies, il a obtenu une soirée de quatre coups sûrs en cinq présences. N’oublions pas qu'il a frappé 30 circuits et produit 105 points.

J.D. Martinez : Depuis son acquisition à la date limite des transactions, il a frappé 29 circuits, c'est un de moins que Giancarlo Stanton. Il a terminé la saison avec un total de 45 longues balles. Il devra poursuivre sur sa lancée si l'Arizona espère vaincre les Dodgers.

Rotation

Zack Greinke : Son départ difficile face aux Rockies a compliqué les choses pour la série face aux Dodgers. Il ne sera probablement pas disponible avant le match #3 avec quatre jours de repos. Chose certaine, il devra être plus convaincant, surtout qu'il travaillait avec une priorité de six points.

Robbie Ray : Il a été utilisé lors du match éliminatoire pour tenter d'arrêter la remontée des Rockies. Il n'a fait que 34 lancers, donc on peut penser qu'il serait disponible pour le match #2 avec trois jours de repos. Il a été dominant cette saison face aux Dodgers avec une fiche de 3-0 et une moyenne de points mérités de 2,27.



Taijuan Walker : Par défaut, il devrait amorcer la série face aux Dodgers. Il a connu beaucoup de succès contre eux cette saison avec une fiche de 2-0 avec une moyenne de points mérités de 3,24 en trois départs.

Carte cachée

Archie Bradley : On l'a vu face aux Rockies alors qu'il a frappé un triple déterminant bon pour deux points. Bien que cela ne devrait pas se reproduire, c'est plutôt son efficacité en relève qui fera la différence. Il a concédé deux circuits aux Rockies, mais c'était après avoir couru sa vie la manche précédente. Il a maintenu une moyenne de points mérités de 1,73 en 73 manches en relève cette saison. C'est du sérieux.