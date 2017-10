Une journée mémorable pour Archie Bradley

De tels jeux ne semblent survenir que durant les éliminatoires : c’est donc en frappant un triple inespéré que le releveur des Diamondbacks de l’Arizona Archie Bradley a joué un rôle important dans la victoire de 11-8 lors du match sans lendemain face aux Rockies du Colorado, mercredi soir.

«Personne ne pouvait penser que cela allait arriver, mais c’est la beauté de ce sport lorsque de telles choses se produisent, a lui-même commenté le gérant des Rockies Bud Black, rendant hommage à ses adversaires. C’est ce qui fait que le baseball est spécial. Personne n’aurait pu prédire ça. Encore une fois, c’est pourquoi ce sport est si merveilleux.»

Dépêché au monticule en première moitié de septième manche, Bradley devait ensuite aller frapper lors du tour au bâton des Diamondbacks. Si le gérant Torey Lovullo aurait pu choisir de le remplacer, il a préféré l’envoyer afin qu’il puisse éventuellement revenir sur la butte.

Avec des coéquipiers aux premier et deuxième coussins, Bradley y est allé d’un triple de deux points pour porter le pointage à 8-5 en faveur des D-Backs. Il est d’ailleurs devenu le premier releveur à frapper un triple dans l’histoire du baseball majeur.

«Tu vis pour des moments comme celui-là, a indiqué Bradley, au terme du match. Tu rêves de ça. C’est simplement incroyable. J’aimerais remercier la foule. Nos partisans ont été magnifiques ce soir (mercredi).»

Quand il est revenu au monticule en début de huitième manche, Bradley a bel et bien accordé des circuits consécutifs à Nolan Arenado et à Trevor Story. L’histoire retiendra toutefois la décision audacieuse de Lovullo et le fameux triple opportun du releveur.

- En l'emportant contre les Rockies, les Diamondbacks se sont qualifiés pour la série de division contre les Dodgers de Los Angeles qui doit débuter dès ce vendredi soir.