Triple égalité en tête à l'Omnium Safeway

Les Américains Brendan Steele, Tyler Duncan et Tom Hoge se partagent la première place provisoire de l'Omnium Safeway du Championnat de la PGA après la première ronde, disputée jeudi à Napa, en Californie.

Les trois compatriotes ont enregistré des fiches de 65 (-7) et possèdent une avance de deux coups sur leurs plus proches adversaires.

Steele et Duncan ont chacun réussi un aigle en plus de six oiselets.

Hoge a pour sa part réalisé sept oiselets, dont trois sur les derniers trous.

Après la première ronde, le Canadien Graham DeLaet présente une fiche de 69 (-3), bon pour le 12e rang, à égalité avec 10 autres golfeurs.

L’athlète de 35 ans a réalisé six oiselets mais a également commis trois bogueys.

Les Canadiens Ben Silverman et Corey Conners se retrouvent au 23e rang après la première ronde avec des pointages de 70 (-2).

Le vétéran de 38 ans David Hearn est quant à lui au 47e rang avec une fiche de 71 (-1).