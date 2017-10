Soirée productive pour Anthony Mantha

Le Québécois Anthony Mantha a inscrit un but et deux mentions d’aide pour aider les Red Wings à l’emporter 4-2 face au Wild du Minnesota, jeudi à Detroit.

Mantha a eu l’honneur d’inscrire le premier but de l’histoire dans le nouvel amphithéâtre des Wings, le Little Caesars. L’ancien choix de première ronde en 2013 a ajouté deux mentions d’aide en se faisant complice du but de Dylan Larkin et de celui de Martin Frk.

Le défenseur des Red Wings Mike Green a également connu une bonne soirée avec quatre mentions d’aide, en plus de jouer 23 minutes.

Le Québécois Xavier Ouellet était également de l’alignement des Red Wings. Le défenseur a terminé la rencontre avec quatre tirs au but et 19 minutes de jeu.

Du côté du Wild, Joel Eriksson Ek et Chris Stewart sont les seuls à avoir trouvé le fond du filet.

Jimmy Howard s’est mérité la victoire en repoussant 29 rondelles.