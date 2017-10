Semyon Varlamov se dresse devant les Rangers

Le gardien de but Semyon Varlamov a connu une bonne sortie pour permettre à l’Avalanche du Colorado de l’emporter par la marque de 4-2 face aux Rangers, jeudi à New York.

Le cerbère de l’Avalanche a repoussé 37 des 39 tirs dirigés vers lui. Le seul joueur à avoir percé sa muraille est le joueur de centre Mika Zibanejab. L’attaquant a inscrit les deux filets des siens, en avantage numérique.

Du côté de l’Avalanche, l’attaquant Matt Duchene a ouvert la marque après seulement cinq minutes de jeu sur une passe de l’ancien premier choix au total de l’encan de 2012 par les Oilers d’Edmonton, Nail Yakupov.

La formation du Colorado a bénéficié d’un avantage numérique cinq minutes plus tard et le Finlandais Mikko Rantanen en a profité pour inscrire son premier filet de la campagne.

Le défenseur Tyson Barrie a marqué le but de la victoire en fin de deuxième engagement. Le capitaine Gabriel Landeskog a complété la marque dans un filet désert.

Duchene et Barrie ont terminé la soirée avec une récolte d’un but et une mention d’aide.

Ce fût une soirée difficile pour les défenseurs des Rangers Ryan McDonagh et Kevin Shattenkirk qui ont tous deux terminé avec un différentiel de -3.

Les anciens du Canadien

Il s’agissait d’un premier match dans l’uniforme des Rangers pour David Desharnais. Le joueur de centre évoluait sur le quatrième trio en compagnie de Paul Carey et Jimmy Vesey. Le Québécois a été utilisé durant 12 minutes par son entraîneur-chef Alain Vigneault et a décoché trois tirs au but.

Un autre ancien du Tricolore était de l’alignement de l’Avalanche.Il s’agit de Sven Andrighetto qui avait été acquis par Colorado à la date limite des transactions la saison dernière en retour d’Andreas Martinsen. Le Suisse a joué durant 18 minutes, n’inscrivant aucun point. Il évoluait tout de même sur la première ligne avec Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen.