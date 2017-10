Prolongation de deux ans pour Mark Borowiecki

Le défenseur des Sénateurs d'Ottawa Mark Borowiecki a paraphé une prolongation de deux ans.

Celle-ci lui rapportera 1,2 million $ annuellement, selon le journaliste Elliotte Friedman (Sportsnet).

En 70 matchs, l'arrière de 28 ans a distribué 364 mises en échec la saison dernière, bon pour le premier rang du circuit. Cela représente 64 coups d'épaule de plus que son plus proche poursuivant Matt Martin au deuxième rang. Borowiecki a aussi purgé 154 minutes de pénalité.

L'athlète de 6 pi 1 po et 216 lb a amassé un but et deux mentions d'aide pour un total de seulement trois points en 2016-2017, affichant un différentiel de -3.