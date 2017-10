Les propos sexistes de Cam Newton ont des répercussions

La compagnie de yogourt Danone a rompu ses liens avec le quart-arrière des Panthers de la Caroline Cam Newton jeudi, après que ce dernier ait tenu des propos sexistes envers une journaliste.

Mercredi, la journaliste Jourdan Rodrigue du «Charlotte Observer» a questionné Newton sur les tracés de ses receveurs.

L’ancien joueur par excellence de la NFL lui a répondu «que c’était drôle d’entendre une femme parler de tracés.»

Pour le moment, Newton n’a toujours pas présenté d’excuses.

La NFL a également réagi en expliquant que de tels propos étaient inappropriés, mais que la vedette des Panthers ne serait probablement pas mise à l’amende.

En quatre matchs cette saison, le joueur de 6 pi 5 po et 245 lb a décoché cinq passes de touché, en plus d’en ajouter deux à sa fiche par la course. Il a également été victime de cinq interceptions.