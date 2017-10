Les Bruins s’imposent face aux Predators

Les Bruins ont signé une victoire de 4-3 face aux Predators de Nashville, jeudi soir, à Boston, où ils disputaient leur premier match de la saison. C’est nul autre que Brad Marchand, en infériorité numérique, qui a inscrit le but gagnant des favoris de la foule.

Le meilleur espoir défensif des Bruins, Charlie McAvoy, a profité de l’occasion pour inscrire son premier but dans la LNH en début de deuxième période.

Le joueur de 19 ans a également obtenu une mention d’aide sur le premier but de sa formation, marqué par David Pastrnak en avantage numérique, lors de l’engagement initial.

Jake DeBrusk a également touché la cible pour les Bruins, en deuxième période.

David Krejci a connu un fort match pour l’équipe locale en obtenant trois mentions d’aide.

Du côté des Predators, Viktor Arvidsson a inscrit un but et obtenu une passe décisive. Scott Hartnell et Filip Forsberg ont tous deux touché la cible en fin de match pour les visiteurs, qui profitaient alors d’un double avantage numérique.

Devant le filet des Bruins, Tuukka Rask a bloqué 26 des 29 tirs dirigés contre lui. À l’autre bout de la patinoire, Pekka Rinne a cédé quatre fois sur 31 lancers.

Bergeron sur la touche

Blessé au bas du corps, Patrice Bergeron n’était pas en uniforme pour les Bruins face aux Predators.

L’attaquant québécois avait dû quitter l’entraînement mardi en raison de sa blessure. Son cas sera réévalué sur une base quotidienne.

La saison dernière, il avait récolté 53 points, dont 21 buts, en 79 matchs.