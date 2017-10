Le top 25 de la LNH : Nicklas Backstrom, #21

L’émission Dave Morissette en direct présente son top 25 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), d’après un sondage auprès de leurs pairs.



Possiblement un des joueurs les plus sous-estimés de la LNH, Backstrom alimente Alexander Ovechkin sans relâche depuis 2007. Le choix de premier tour des Capitals au repêchage de 2006 est le plus grand passeur de l’histoire de la concession avec 540 aides avant le début de la saison 2017-2018 devant... Ovechkin (477 aides) et Michal Pivonka (418 aides). À 29 ans, le Suédois ne montre aucun signe de ralentissement.

Nicklas Backstrom en bref :

Saison 2016-2017: 86 points (23 buts, 63 aides) en 82 matchs

Séries 2017 : 13 points (6 buts, 7 aides) en 13 matchs

Sept saisons de 50 aides ou plus

Invité au match des étoiles en 2016