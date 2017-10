Jose Altuve propulse les Astros vers la victoire

Jose Altuve a frappé trois circuits en solo et les Astros de Houston ont battu les Red Sox de Boston 8-2 lors du premier match de cette série de division de la Ligue américaine, jeudi.

Auteur de 24 circuits en saison régulière, Altuve est devenu le neuvième joueur de l'histoire du baseball majeur à frapper trois circuits en un match des séries.

Les Astros ont commencé la rencontre en force à 2-0 en première manche quand Alex Bregman et Altuve ont successivement frappé des circuits. Les Red Sox ont réduit l’écart à un seul point quand Sandy Leon a poussé Mitch Moreland à l’aide d’un simple en deuxième manche puis créé l’égalité sur un ballon sacrifice en quatrième manche.



Là s’est arrêtée la compétition. Toujours en quatrième manche, Marwin Gonzalez a frappé un double bon pour deux points et les Astros n’ont plus jamais regardé derrière. On suivi les deux autres circuits d’Altuve et un simple de deux points de Brian McCann.



À son premier départ éliminatoire dans l’uniforme des Astros, l’as lanceur Justin Verlander a hérité de la victoire à sa fiche en vertu d’une performance de six coups sûrs alloués, deux points mérités, deux buts sur balles concédés et trois retraits au bâton en six manches de travail.



À l’opposé, la vedette Chris Sale n’a pas livré la marchandise au monticule. Le partant des Red Sox a accordé sept points mérités sur neuf coups sûrs, bien qu’il ait enregistré six retraits au bâton contre seulement un but sur balles.

Dans la défaite, le joueur des Red Sox Eduardo Nunez a dû quitter la rencontre dès la première manche alors qu’il s’est blessé à une jambe en courant vers le premier coussin. Nunez n’avait pas joué depuis le 25 septembre en raison d’une blessure au genou.



La deuxième rencontre entre les deux formations aura lieu vendredi à Houston. Les Astros enverront dans la mêlée le lanceur étoile Dallas Keuchel (14-5) face à Drew Pomeranz (17-6) pour les Red Sox.