«Je vis un rêve d’enfance» - Charles Hudon

Charles Hudon portera l’uniforme du Canadien pour une septième fois, mais il vivra pour une première fois une rencontre inaugurale. Il attendait ce jour depuis longtemps.

«Je vis un rêve d’enfance», a dit Hudon à sa sortie d’un entraînement matinal au KeyBank Center.

Hudon ne cachait pas son excitation.

«Ce n’est pas un match comme les autres, a raconté Hudon à quelques heures du premier match de la saison contre les Sabres. Je fais maintenant partie de l’équipe dès le départ. J’ai déjà joué pour le CH, mais c’était toujours après des rappels. À mes dernières années, je n’avais pas la même place au sein de l’équipe. Je suis heureux de démarrer la saison avec Plekanec et Lehkonen.»

Si Hudon avait un casier dans le vestiaire de l’équipe adverse à Buffalo, Victor Mete n’avait qu’une petite chaise pour ranger son équipement. Mais à 19 ans et à l’aube de ses débuts dans la LNH, l’ancien défenseur des Knights de London ne s’est pas plaint de son sort.

«J’ai bien dormi la nuit dernière, j’ai juste hâte de jouer, a mentionné Mete. Je suis tellement heureux, c’était mon but de rester avec l’équipe. J’ai la chance de faire mes débuts dans la LNH à Buffalo, une ville pas trop loin de chez moi (Woodbridge en Ontario). Ma mère m’a dit qu’il y aura entre 40 et 50 personnes dans les gradins pour m’encourager. Heureusement, je n’ai pas eu à payer pour les billets. Ils ont trouvé des façons de les acheter.»

Une confrontation difficile

Pour ses premiers pas dans la LNH, Mete jouera à la gauche de Shea Weber. En patinant avec Weber, l’Ontarien fera quelques présences contre le premier trio des Sabres, celui de Jack Eichel, Evander Kane et Jason Pominville.

«Si on n’avait pas confiance en un jeune et qu’on paniquait à l’idée de le voir contre un gros trio, il ne serait pas avec nous, a mentionné Claude Julien. Victor a joué contre de bons joueurs lors des matchs préparatoires et il peut se débrouiller. Nous ne chercherons pas nécessairement à utiliser Mete et Weber contre Eichel, mais ça arrivera, surtout pour un match sur la route.»

À Boston l’an dernier, Julien avait fait confiance à Brandon Carlo qui était également âgé de 19 ans pour les premières semaines de l’année.

«Il y a des similitudes, ils ont eu le même type de camp, a dit Julien. Il y a moins d’inquiétude de notre côté qu’à l’extérieur des murs de notre vestiaire.»

La défensive des Sabres

Les Sabres misent sur du sang neuf, eux qui ont fait table rase en amenant un nouveau directeur général en Jason Botterill et un nouvel entraîneur-chef, soit l’ancien défenseur Phil Housley.

Ce dernier tente de donner un nouvel élan à une défensive qui s’est munie de nouvelles armes grâce aux acquisitions de Nathan Beaulieu, Marco Scandella et à la signature du Kazakh Viktor Antipin.

De son côté, le vétéran Josh Gorges sera laissé de côté pour cet affrontement.