Colten Ellis s’offre une victoire pour son anniversaire

Colten Ellis gagne du terrain dans la lutte qu’il livre à Jimmy Lemay pour le rôle de gardien numéro un chez l’Océanic. La recrue de 17 ans a de nouveau multiplié les acrobaties devant son filet pour permettre à son équipe de l’emporter 4-1 sur les Screaming Eagles du Cap-Breton, jeudi, au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Célébrant son anniversaire contre son ancienne équipe, Ellis s’est surtout distingué dans les moments clés de la rencontre où les visiteurs exerçaient beaucoup de pression sur la défensive de l’Océanic.

Auteur de 26 arrêts, le héros du jour à Rimouski a notamment fait bondir les 3000 spectateurs de leurs sièges en bloquant un tir de Drake Battherson du bout de la jambière en deuxième période. Cap-Breton cherchait alors à créer l’égalité dans le match. Son arrêt valait à lui-seul le coût du billet d’entrée.

«Je l’ai trouvé très en contrôle pour un petit gars de 17 ans qui jouait contre l’équipe qui l’a échangé, estime l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil. L’arrêt contre Battherson a fait la différence. Il est très solide dans ses prestations. Je suis content de la façon dont on a fait face à un bel échec-avant. Nos piliers en défensive ont fait du gros boulot. Plus qu’on avançait, plus qu’on prenait le contrôle du match».

Bertrand et Zavgorodniy se font complices

Un autre ancien des Eagles, Yannik Bertand, a également profité de la visite de ses anciens coéquipiers pour distribuer les coups d’épaules et s’offrir une performance d’un but et deux passes, les mêmes statistiques que son compagnon de trio, Dmitry Zavgorodniy.

«Bertand y va toujours en fond de train. Il complète très bien Zavgorodniy et Maxim Trépanier. Tout le trio a joué du hockey inspiré. Ces points de classement en début de saison se transformeront en or pour la suite», soutient Beausoleil.

Les autres filets de l’Océanic appartiennent à Trépanier et à Charle-Edouard D’Astous. La réplique du Cap-Breton a été assurée par Drake Batherson. Avec cette victoire, les Bas-Laurentiens prolongent à quatre leur série de matchs consécutifs sans subir la défaite en temps régulier.

Ils disputeront leur prochain match dimanche après-midi contre les Wildcats de Moncton au Colisée Financière Sun Life.