Cinq prédictions audacieuses pour la saison 2017-2018

Arrêtons d’être prudents. C’est le temps d’oser dans les prédictions pour la prochaine saison.

Finalement... nous y sommes. La saison morte a semblé très longue, n’est-ce pas? Peut-être parce que nous témoignons d’une ère excitante dans la LNH, avec l’explosion des jeunes joueurs extrêmement talentueux, et on ne peut plus attendre de les revoir sur la glace. Le temps de faire des prédictions est presque terminé. Presque. Allons-y avec une dernière ronde, avec un paramètre différent cette fois : on doit faire preuve d’audace. Pensez à des prédictions, mais sur les stéroïdes.

Patrik Laine remporte la course au trophée Maurice Richard avec une avance de 10 buts

À seulement 18 ans, Laine a marqué 36 buts en 73 matchs, ce qui est bon pour une moyenne de 0,49 but par match. Cela le place au quatrième rang de la Ligue derrière Sidney Crosby, Nikita Kucherov et Evgeni Malkin. Laine a mené la Ligue avec trois tours du chapeau. Ses 36 filets représentent le septième plus haut total pour un joueur de 18 ans et ça ne dit pas tout.

Si on nivelle le terrain en ajustant les statistiques aux tendances offensives de l’époque avec le système de Hockey Reference, ce chiffre grimpe à 40. Les six joueurs qui se retrouvaient au-dessus de lui ont tous évolué dans les années 1980, alors quand on ajuste les données, les 40 buts de Laine le placent au deuxième rang de tous les temps, derrière les 43 filets (eux aussi ajustés) de Wayne Gretzky en 1979-1980. Lorsqu’on prend en compte que Gretzky n’avait manqué qu’un match durant cette saison, alors que Laine en avait raté neuf, on peut bâtir un argument selon lequel Laine a connu la meilleure saison de tous les temps pour un marqueur de buts à 18 ans. Wow.

Maintenant, considérons que Laine a fini à égalité au 54e rang de la Ligue pour les tirs au filet la saison dernière avec 204. Au fur et à mesure qu’il progressera, ce total devrait augmenter, tout comme son temps de jeu. Laine commencera aussi la saison avec Mark Scheifele et Blake Wheeler en tant que coéquipiers. Vous voyez où je veux en venir? Laine se dirige tout droit vers une saison incroyable. Sa capacité à enfiler l’aiguille et à décocher rapidement son tir est semblable à celle de Brett Hull. Son total de tirs durant sa première saison n’est pas celui qu’on retrouve chez un vrai marqueur de buts. Ses coéquipiers devraient l’alimenter davantage cette saison, et il devrait aussi parvenir à se libérer plus souvent.

Laine a décoché 2,79 lancers par match la saison dernière. S’il augmente de 20% cette cadence en 2017-2018 et joue 82 matchs, il enverrait au total 275 tirs au filet. Multipliez cela par son pourcentage de conversion de 17,6% (.176) la saison dernière et vous avez 48 buts. Sachant que l’objectif de ce billet est d’effectuer des prédictions audacieuses, donnons 50 buts à Laine. Et 40, c’était assez pour le deuxième rang l’an passé. Le Finlandais n’a pas besoin d’effectuer un gigantesque bond vers l’avant pour marquer 50 buts lors de sa deuxième année et rafler le trophée Maurice Richard avec une avance de 10 buts sur son plus proche poursuivant.

Les Golden Knights de Las Vegas seront la pire équipe de l’ère du plafond salarial

Dites ce que vous voulez sur Marc-André Fleury, sur Jonathan Marchessault qui est un vol, sur Vadim Shipachyov qui est une carte cachée, sur la profondeur de l’équipe en défensive.... Le directeur général George McPhee a levé le nez sur plusieurs joueurs disponibles qui étaient meilleurs que les choix qu'il a effectués et il a conclu une foule de transactions avec les équipes dans l’espoir de faire le plein de choix au repêchage. L’objectif semblait d’amasser le plus de choix possible pour que le futur de l’équipe soit prometteur, alors qu’assembler une bonne équipe dès maintenant était un but secondaire.

L’alignement des Golden Knights est probablement le pire de la Ligue et n’oublions pas que l’équipe compte plusieurs joueurs qui deviendront joueurs autonomes sans compensation, incluant James Neal, Jonathan Marchessault, David Perron et Jason Garrison. On pourrait donc voir McPhee échanger ces joueurs à la date limite pour obtenir des choix au repêchage supplémentaires, ce qui affaiblirait la formation du Nevada.

L’Avalanche du Colorado a obtenu 48 points la saison dernière, le pire total d’une équipe durant l’ère du plafond salarial depuis la saison inaugurale des Trashers d’Atlanta en 1999-2000. L’Avalanche comptait tout de même Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Matt Duchene, Gabriel Landeskog, Tyson Barrie et Erik Johnson. Qu’est-ce qu’ont les Golden Knights? Parions qu’ils ne parviendront à récolter 48 points et qu’ils établiront le nouveau record de médiocrité dans l’ère du plafond salarial. Et ce n’est rien contre le plan de George McPhee. C’est une stratégie très raisonnable.

Les Kings de Los Angeles échangeront Drew Doughty

Encore une fois, on parle d’une prédiction osée. Doughty a été critiqué après une entrevue durant laquelle il a mentionné «je me fous d’où je joue. Je veux gagner des Coupes Stanley, c’est tout». Ses propos ont été sortis de leur contexte, évidemment, puisqu’il a précisé que les Kings étaient l’équipe de son enfance et qu’il n’aimerait rien de plus que de demeurer à Los Angeles durant toute sa carrière. Cependant, Doughty a bel et bien mis au clair qu’il veut jouer pour une équipe gagnante, et on peut douter du futur des Kings.

Parce qu’ils ont connu plusieurs années de succès au cours de la dernière décennie, incluant deux Coupes Stanley, les Kings n’ont pas bénéficié de positions enviables au repêchage et possèdent l’une des plus maigres banques d’espoirs. Ils sont ainsi victimes de leurs propres succès.

L’ancien directeur général Dean Lombardi a aussi récompensé ses vétérans qui ont gagné la Coupe Stanley en leur consentant de gros de contrats de plusieurs années qui sont pratiquement impossibles à échanger. On fait notamment allusion à Dustin Brown et Marian Gaborik. Les Kings auront de la difficulté à libérer de l’espace sous le plafond salarial, en plus d’avoir besoin de jeunes joueurs talentueux. Ils semblent condamnés à régresser dans les prochaines années.

Doughty voudra-t-il demeurer pendant une longue période à Los Angeles dans ces circonstances? Les Kings ont mis sous contrat Mike Cammallerri durant l’été et il s’agit de leur ajout le plus important. S’ils déçoivent cette saison, le directeur général Rob Blake pourrait-il contempler la possibilité de vendre ses joueurs les plus attrayants sur le marché? Doughty deviendrait le joueur le plus convoité s’il devenait disponible et les Kings pourraient être très bien compensés, sachant que l’équipe faisant son acquisition obtiendrait ses services pendant une saison et demie.

C’est un scénario qui n’en est pas moins improbable, mais soudainement, ça ne parait pas aussi farfelu qu’on pouvait le penser.

Brayden Point est le joueur qui explosera en 2017-2018



Point n’a que 21 ans et ressemble déjà à une version améliorée de son coéquipier Tyler Johnson. Il est vif, créatif, vaillant et polyvalent. Il peut évoluer à l’aile droite comme à l’aile gauche et peut être employé comme deuxième ou troisième centre. Il a utilisé dans une multitude de rôles au sein de l’alignement du Lightning au cours des matchs préparatoires. Parfois, il était déployé à la droite de Nikita Kucherov et Steven Stamkos.

Lorsque Stamkos et Johnson étaient blessés la saison dernière, Point a montré une superbe complicité avec Kucherov et a terminé la saison avec neuf buts et 16 points en 15 matchs. Cela nous a offert un indice du plein potentiel de Point et il s’approchera de celui-ci maintenant qu’il a gagné la confiance de l’entraîneur-chef Jon Cooper. Parions que le Lightning l’emploiera à toutes les sauces à travers l’alignement du Lightning afin d’exploiter ses habiletés. Ainsi, il pourrait surprendre en devenant la prochaine vedette du circuit.

Les Penguins rafleront la Coupe Stanley pour une troisième fois d’affilée

Hein? Choisir l’équipe qui a gagné deux fois de suite la Coupe Stanley pour la remporter une troisième fois consécutive, c’est audacieux? En fait, ce l’est. Aucune équipe n’a réalisé l’exploit en 35 ans. Les Islanders de New York sont la dernière équipe à avoir réussi pareil fait d’armes, eux qui ont soulevé la Coupe Stanley quatre fois d’affilée, en plus de remporter 19 séries consécutives durant leur dynastie. Alors, oui, c’est osé de prédire une Coupe Stanley des Penguins!

Comment vont-ils y parvenir? De la même façon que l’an passé. Plusieurs points d’interrogation flottaient au-dessus de l’équipe lorsqu’elle a commencé la saison 2016-2017, sachant que les formations réussissant à rafler deux Coupes Stanley consécutives se font de plus en plus rares. Les Penguins ont tout de même déjoué les pronostics en réalisant ce que personne n’a fait en 19 ans.

La domination de Crosby et Malkin, le travail incroyable de Matt Murray devant les filets, les attaquants rapides et vaillants qui arrivaient de la Ligue américaine et un groupe de défenseurs qui ne se compliquait pas les choses ont permis à la formation de Pittsburgh d’enlever les grands honneurs.

Qu’est-ce qui a changé? Les Penguins ont certainement besoin d’un troisième centre, mais le directeur général Jim Rutherford n’a pas peur d’effectuer des transactions. Ils bénéficieront aussi du retour de l’un des meilleurs défenseurs du circuit en Kris Letang, qui revient au jeu après avoir raté l’entièreté des séries de 2017. Son retour devrait pallier les pertes des Penguins durant la période estivale. Les Penguins ont déjà confondu les sceptiques en soulevant deux fois de suite la Coupe Stanley et ils peuvent encore une fois surprendre le monde du hockey cette année.

Consultez l'article original de The Hockey News: «Five bold predictions for the 2017-2018 season».