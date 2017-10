Cam Newton présente ses excuses

Le quart-arrière des Panthers de la Caroline Cam Newton a présenté ses excuses jeudi pour avoir tenu des propos sexistes lors d’une conférence de presse.

«Je comprends que mon choix de mots était extrêmement dégradant et irrespectueux envers les femmes, a déclaré Newton dans une vidéo publiée sur Twitter. Je suis un homme qui essaie d’être un exemple positif dans sa communauté et d’utiliser sa tribune pour inspirer les autres.

«Ce que j’ai fait était extrêmement inacceptable. Je suis le père de deux belles filles. À leur âge, j’essaie d’instiller en elles qu’elles peuvent faire et être tout ce qu’elles veulent.»

«J’ai appris une leçon. Ne soyez pas comme moi. Soyez meilleurs que mois. Aux reporters, aux mères, aux filles, aux sœurs et aux femmes dans le monde, je vous demande sincèrement pardon et j’espère que vous pourrez trouver la gentillesse dans votre cœur pour m’excuser.»

Mercredi, la journaliste Jourdan Rodrigue du «Charlotte Observer» a questionné Newton sur les tracés de ses receveurs. L’ancien joueur par excellence de la NFL lui a répondu «que c’était drôle d’entendre une femme parler de tracés.»

La vedette des Panthers a perdu sa commandite avec le fabricant de yogourt Danone à cause de l’incident. La NFL a également réagi en expliquant que de tels propos étaient inappropriés, mais que Newton ne serait probablement pas mise à l’amende.

En quatre matchs cette saison, le joueur de 6 pi 5 po et 245 lb a décoché cinq passes de touché, en plus d’en ajouter deux à sa fiche par la course. Il a également été victime de cinq interceptions.

Dans la foulée des évènements, des propos racistes que la journaliste a publiés sur les réseaux sociaux il y a quatre ans ont refait surface. Rodrigue a tenu à s’excuser sur Twitter en spécifiant qu’elle n’avait aucune raison d’écrire des propos discriminatoires.