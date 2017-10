Brandon Saad et les Blackhawks poivrent les Penguins

Un quatrième tour du chapeau en deux soirées d’activité de la Ligue nationale de hockey (LNH)... et les champions en titre de la coupe Stanley n’ont toujours pas de victoire, en plus d’avoir l’air de vulgaires manchots.

Les Penguins de Pittsburgh ont encaissé un lourd revers de 10-1 aux mains des Blackhawks de Chicago, qui ont profité notamment d’un tour du chapeau de Brandon Saad jeudi.

Le nom de Saad s’ajoute à ceux de Connor McDavid (Oilers d’Edmonton), de Wayne Simmonds (Flyers de Philadelphie) et d’Alexander Ovechkin (Capitals de Washington) chez les joueurs qui ont enregistré des triplés depuis le début de la saison 2017-2018, mercredi.

Tout un retour à Chicago pour l’attaquant américain. Contre Artemi Panarin, les Blackhawks ont rapatrié leur choix de deuxième tour du repêchage de 2011 qu’ils avaient envoyé aux Blue Jackets de Columbus en 2015. Un choix qui paie – pour l’instant - si on se fie au résultat de la soirée.

Les Penguins subissent un deuxième revers en autant de soirs, après avoir subi une défaite de 5-4 en prolongation contre les Blues de St. Louis.

Phil Kessel a inscrit l’unique but des Penguins, en supériorité numérique lors de la deuxième période. Déjà, l’issue du match ne faisait plus de toute, puisque les Hawks avaient inscrit cinq buts en première période, dont deux étant l’œuvre de Saad et trois en 1 min 13 s.

Dans ce festin offensif, Ryan Hartman a inscrit un but et quatre aides, la meilleure production des vainqueurs. Patrick Kane (1 but, 3 aides) et Nick Schmaltz se sont également particulièrement illustrés.

Comme les Penguins jouaient un deuxième match en deux soirs, le réserviste Antti Niemi a hérité du départ, mais le gardien finlandais voudra probablement effacer cette performance de neuf arrêts sur 13 tirs en 9 min 16 s de jeu. Venu en renfort, le partant américain Matt Murray n’a pu stopper l’hémorragie (25 arrêts sur 31 lancers).

Le gardien québécois Corey Crawford (28 arrêts) a décroché le gain à sa fiche.