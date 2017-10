Benoit Pouliot : fini, le négativisme

Nouvelle équipe, nouvelle chance pour Benoit Pouliot de prouver sa qualité dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Pouliot arrive chez les Sabres de Buffalo avec un salaire d’un an d’une valeur de 1,150 million $ - pas le genre de contrat attribué à un joueur de trio offensif d’élite. Pourtant, pour le début de la saison, le nouvel entraîneur-chef Phil Housley a intégré le Franco-ontarien sur la même ligne que Ryan O’Reilly et Kyle Okposo, deux des attaquants les plus complets de la ligue.

«Je suis content de ma situation, s’est réjoui l’ancien des Canadiens de Montréal en entrevue à l’émission #LavoieDubé sur TVA Sports, jeudi. O’Reilly et Okposo sont deux joueurs vétérans; pour moi, c’est juste de jouer ma game, d’aider le plus possible et ça devrait bien aller.

Le choix de premier tour du Wild au repêchage de 2005 a passé les trois campagnes précédentes chez les Oilers d’Edmonton. Les deux premières saisons ont véritablement souri à l’ailier, avec des productions de 34 et 36 points dans la même équipe que le prodige Connor McDavid. Mais en 2016-2017, ses chiffres ont périclité en même temps que son temps de glace : huit buts, six aides en 67 parties.

«L’an passé, c’était vraiment frustrant et négatif comme saison. Ça n’a pas bien été. La seule bonne chose, c’est qu’on s’est rendu loin en séries.

«Cette année, c’est un nouveau début pour moi à Buffalo avec de nouveaux jeunes joueurs, rapides. Ce sera un bon défi.»

La venue de Housley en provenance des Predators de Nashville, où il occupait précédemment un poste d’adjoint, conjuguée à ce changement d’air pourrait s’avérer salutaire pour Pouliot.

«Il ne faut pas oublier que Phil qui arrive de Nashville avec son nouveau système de jeu, a rappelé Pouliot. Les Predators étaient la pire équipe à affronter l’année passée. Si on peut faire ça à Buffalo, je pense qu’on aura beaucoup de succès.»