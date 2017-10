Alexander Ovechkin réanime les Capitals à l’aide d’un tour du chapeau

Et dire que certains croient qu’il ralentit, à 32 ans...

Alex Ovechkin a réalisé un tour du chapeau en une période, jeudi, lors du premier match de la saison des Capitals de Washington contre les Sénateurs d’Ottawa.

L’attaquant a inscrit ses deux premiers buts de la campagne en 83 secondes et ainsi permis aux Capitals de créer l’égalité, 3-3. Ceux-ci ont repris une avance d’un but, puis «Ovi» s’est à nouveau levé et porté la marque à 4-4. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Le dernier de ces trois buts était le 561e de la carrière du Russe, ce qui lui permet de dépasser la légende des Canadiens de Montréal Guy Lafleur au 25e rang de l'histoire des buteurs de la LNH et de rejoindre l'ancienne gloire américaine des Stars de Dallas Mike Modano au 24e échelon. Mention honorable à Evgeny Kuznetsov, qui a alimenté son compagnon de trio sur chacun de ces buts.

Les Capitals l'ont finalement emporté 5-4 en tirs de barrage. Ovechkin et Kuznetsov ont trouvé le fond du filet en fusillade.

Du côté des Sénateurs, Derick Brassard a été le meilleur des siens avec une récolte d’un but et deux mentions d’aide. L’attaquant Mark Stone a également fait vibrer les cordages à deux occasions.

La prochaine rencontre des Sénateurs aura lieu samedi au Centre Canadian Tire face aux Red Wings de Detroit. Les Capitals recevront quant à eux la visite du Canadien de Montréal, samedi soir.

Il faut croire que les changements à l’application des règlements apportés par les arbitres portent fruit sur le plan offensif à travers la LNH. Lors de la première soirée d’activité en 2017-2018, mercredi, Connor McDavid (Oilers d’Edmonton) et Wayne Simmonds (Flyers de Philadelphie) ont chacun enregistré un tour du chapeau.